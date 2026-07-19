Букайо Сака высказался о своей роли в сборной Англии и решении Томаса Тухеля

·46·Спорт
Букайо Сака высказался о своей роли в сборной Англии и решении Томаса Тухеля

Звезда сборной Англии и лондонского «Арсенала» Букайо Сака впервые прокомментировал свое участие в чемпионате мира и решение оставить его в запасе на полуфинальный матч. Футболист, оформивший хет-трик в матче за третье место против Франции, подчеркнул, что находился в отличной спортивной форме и заслуживал большего игрового времени. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Несмотря на то, что сборная Англии обыграла Францию со счетом 6:4 и показала свой лучший результат с 1966 года, основное внимание было приковано к Букайо Сака. Став героем встречи, вингер продемонстрировал свое мастерство и поставил под сомнение тактический выбор Томаса Тухеля в матче против Аргентины. Согласно изданию Goal.com, в интервью после игры футболист не стал скрывать своего недовольства.

Неожиданный выбор Тухеля и внутренние разногласия

В проигранном полуфинальном матче против Аргентины Тухель оставил Сака в запасе, выпустив в стартовом составе Моргана Роджерса. Это решение вызвало бурные дискуссии среди болельщиков и экспертов. Говоря о своем физическом состоянии, Сака ответил кратко: «Конечно, я хотел играть больше. Но сейчас не время об этом говорить. Я постараюсь доказать свою состоятельность на поле».

Томас Тухель попытался логически обосновать свое решение, заявив, что это было интуитивное чувство. По словам немецкого специалиста, он верил, что Морган Роджерс сможет сделать что-то особенное в полуфинале. Тухель объяснил, что всегда считал Сака ключевым игроком, но в той ситуации ритм игры команды и уровень усталости футболистов вынудили его принять такое решение.

Статистика и слухи о травмах

Ходили слухи, что Сака получил травму, играя в плотном графике за «Арсенал» в Английской Премьер-лиге и Лиге чемпионов. Пропуск некоторых матчей группового этапа связывали именно с этим. Однако статистика показывает, что даже будучи не в 100-процентной готовности, Букайо Сака оставался самым эффективным атакующим игроком команды.

До четвертьфинала он успел сделать три голевые передачи всего за 192 минуты игрового времени. Хет-трик в матче против Франции доказал, что он не только креативен, но и непревзойден в завершающей стадии атак. Тухель даже признался, что по ходу игры не сразу заметил хет-трик Сака, еще раз подчеркнув, что не сомневается в его мастерстве.

Эта ситуация демонстрирует уровень конкуренции внутри сборной Англии и доверие тренера к молодым талантам. Тем не менее, решение оставить такого опытного и зарекомендовавшего себя на международной арене игрока, как Сака, в самый ответственный момент может стать источником серьезной критики для Тухеля в будущем.

Букайо СакаТомас ТухельАнглияАрсеналФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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