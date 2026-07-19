Победная серия Сарукяна завершена: Драма на RAF 11 (видео)

На турнире RAF 11, прошедшем в американском Милуоки, известные бывшие бойцы UFC сразились по правилам вольной борьбы. В главном поединке Колби Ковингтон прервал победную серию Армана Царукяна, а Бен Аскрен совершил удивительное возвращение в спорт после тяжелой болезни и пересадки легких.

Аскрен был очень близок к победе, однако в решающий момент Белал Мухаммад полностью переломил ход встречи.

Ковингтон победил Царукяна со счетом 5:3

В главном бою вечера один из ведущих претендентов в легком весе UFC Арман Царукян вышел на ковер против бывшего временного чемпиона Колби Ковингтона.

По итогам напряженного противостояния Ковингтон одержал победу со счетом 5:3 и завоевал чемпионский пояс RAF Кроссовер. Для Царукяна это поражение стало первым в лиге RAF. До этого он завершил победой все шесть своих поединков в организации.

Опыт и осторожная тактика Ковингтона сыграли решающую роль. Несмотря на то, что Царукян оказывал давление на соперника, ему не удалось набрать необходимые очки.

Возвращение Аскрена важнее результата

Во втором по значимости поединке вечера Бен Аскрен встретился с бывшим чемпионом UFC в полусреднем весе Белалом Мухаммадом.

В 2025 году Аскрен оказался в критическом состоянии из-за тяжелой пневмонии и перенес операцию по пересадке обоих легких. По информации его семьи, в процессе лечения сердце спортсмена четырежды останавливалось на короткое время.

Спустя год после столь тяжелого испытания выход 42-летнего атлета на ковер стал самым трогательным событием вечера для болельщиков.

Аскрен не смог удержать преимущество

В первых двух частях поединка Аскрен, используя свой опыт, вел со счетом 3:0. Он контролировал атаки соперника и казался близким к сенсационной победе.

Однако в третьем периоде Белал Мухаммад взвинтил темп. Он провел серию результативных действий, изменил счет в свою пользу и одержал победу со счетом 6:3.

После боя Мухаммад проявил уважение к сопернику и призвал зрителей аплодировать Аскрену.

Аскрен оставил символический жест на ковре

По окончании боя Бен Аскрен оставил свои борцовки на ковре. В борцовской традиции этот жест означает завершение спортивной карьеры.

Таким образом, возвращение Аскрена стало разовым прощальным поединком. Несмотря на поражение, сам факт его участия в соревнованиях после борьбы за жизнь был воспринят в спортивном мире как большое событие.

Основные результаты RAF 11

Колби Ковингтон — Арман Царукян 5:3

Ковингтон победил по очкам и завоевал пояс RAF Кроссовер.

Белал Мухаммад — Бен Аскрен 6:3

Мухаммад совершил камбэк в последнем периоде и оказался сильнее по очкам.

На RAF 11 чемпионский пояс достался Ковингтону, а победа — Белалу Мухаммаду. Но главным героем вечера, пожалуй, стал Бен Аскрен, нашедший в себе мужество снова выйти на ковер после тяжелейшей операции.