Стали известны соперники сборной Узбекистана У-23 на Азиатских играх

Стало известно, с какими соперниками встретится молодежная сборная Узбекистана У-23 по футболу на групповом этапе КсКс Азиатских игр, которые пройдут в Японии.

По результатам жеребьевки молодежная сборная Узбекистана попала в группу К. За путевку в следующий этап наши представители будут бороться с командами Вьетнама, Филиппин и Кувейта.

Узбекистан попал в группу К

Сборная Узбекистана У-23, участвующая в футбольном турнире Азиатских игр, на групповом этапе встретится с тремя соперниками.

Состав группы К:

Узбекистан;

Вьетнам;

Филиппин;

Кувейт.

Дополнительная информация о календаре матчей в группе и стадионах, где пройдут игры, пока не предоставлена.

Борьба за следующий этап будет непростой

Молодежная сборная Узбекистана считается одной из команд, нацеленных на высокие результаты в азиатском масштабе. Однако каждый матч в группе К имеет важное значение.

Молодежный футбол Вьетнама в последние годы зарекомендовал себя как конкурентоспособная команда на континентальных турнирах. Кувейт также является одним из опытных представителей азиатской футбольной школы. Филиппины же могут создать неожиданные проблемы для соперников по группе.

Поэтому ожидается, что сборная Узбекистана У-23 с первого же тура будет выходить на поле для достижения максимального результата.

Победа над США

Ранее молодежная сборная Узбекистана У-23 обыграла молодежную сборную США в матче, проходившем в Словении.

Этот результат может иметь важное значение для психологического состояния и подготовки футболистов перед Азиатскими играми. Международные товарищеские матчи позволяют тренерскому штабу оценить возможности состава и сформировать тактику, подходящую для основного турнира.

Когда пройдут Азиатские игры?

КсКс Азиатские игры в Японии запланированы на период с 15 сентября по 3 октября.

Матчи футбольного турнира будут организованы в рамках общего календаря игр. Ожидается, что в ближайшее время будут объявлены даты матчей группового этапа сборной Узбекистана У-23.

Теперь основное внимание будет уделено окончательному составу команды и подготовительным сборам, которые пройдут перед турниром в Японии.