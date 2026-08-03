Родри «Реал»га яқинлашдими? 80 миллионлик тўсиқ қолди...
Мадриднинг «Реал» клуби «Манчестер Сити» етакчиси Родрини Испанияга қайтариш йўлида муҳим қадам ташлагани айтилмоқда. Айрим манбалар футболчи билан шахсий шартлар келишиб олинганини ёзмоқда, аммо клублар ўртасида ҳозирча якуний битим мавжуд эмас.
Музокаралардаги асосий тўсиқ трансфер нархи бўлиб турибди. Серхио Валентин маълумотига кўра, «Манчестер Сити» 30 ёшли ярим ҳимоячи учун 80 миллион евро талаб қилмоқда. Бироқ бошқа хабарларда «Реал»нинг дастлабки таклифи 50 миллион евро атрофида экани ва Мадрид клуби кўпи билан 60 миллион евро тўлашга тайёрлиги айтилган.
Родри билан шахсий келишувга эришилганми?
Digi Sport Серхио Валентин маълумотларига таяниб, «Реал» ва Родри шартноманинг шахсий бандлари бўйича келишиб олганини хабар қилди. Футболчининг ўзи ҳам Мадридга кўчиб ўтишга ижобий муносабатда экани айтилмоқда.
Бироқ Испаниядаги хабарлар бир-бирига тўлиқ мос келмайди. AS нашри аввалроқ «Реал» ва «Манчестер Сити» ўртасида расмий музокаралар бўлмаганини, Мадрид клуби вакиллари эса Родри билан келишувга эришилгани ҳақидаги гапларни рад этганини ёзган. Шу сабаб «шахсий шартнома тайёр» деган маълумотни ҳозирча расмий факт эмас, трансфер хабари сифатида қабул қилиш керак.
80 миллион еврони ким таклиф қилмоқда?
Тарқалаётган хабарлардаги энг муҳим фарқ айнан шу ерда. Мавжуд манбаларга кўра, 80 миллион евро — «Реал»нинг таклифи эмас, «Манчестер Сити» белгилаган эҳтимолий нарх.
Серхио Валентиннинг маълумотига кўра:
Масала
Хабар қилинаётган сумма
«Манчестер Сити» талаби
80 млн евро
«Реал»нинг эҳтимолий чегараси
60 млн евро
Дастлабки оғзаки таклиф
50 млн евро атрофида
Томонлар ўртасидаги фарқ
20–30 млн евро
Демак, шахсий шартлар ҳақиқатан келишилган тақдирда ҳам, трансфернинг амалга ошиши учун клублар нарх бўйича жиддий муросага келиши керак.
Шартнома муддати «Реал»га устунлик бермоқда
Родрининг «Манчестер Сити» билан амалдаги шартномаси 2027 йил ёзида тугайди. Англия клуби унинг келишувини узайтиришни истаяпти, аммо ҳозирча янги шартнома имзоланмаган.
Бу вазият «Реал»га музокараларда маълум устунлик беради. Агар Родри шартномани янгиламаса, «Сити» олдида икки асосий йўл қолади:
уни ҳозир катта маблағ эвазига сотиш;
яна бир мавсум сақлаб, кейин эркин агент сифатида йўқотиш хавфини қабул қилиш.
Шу билан бирга, «Манчестер Сити»нинг музокаралардаги позицияси ҳам кучли. Родри жамоанинг ўйин тизимида муҳим ўрин тутади ва клуб уни арзон нархда қўйиб юборишни истамаяпти.
Нега «Реал»га айнан Родри керак?
Мадрид клуби сўнгги мавсумларда марказда ўйин суръатини бошқарадиган, ҳимояни суғурталайдиган ва тўпни биринчи босқичдан ҳужумга етказиб берадиган тажрибали ярим ҳимоячига эҳтиёж сезмоқда.
Родри бу вазифаларнинг бир нечтасини бир вақтнинг ўзида бажара олади:
тўпни босим остида сақлаб қолади;
ўйин йўналишини тез ўзгартиради;
рақибнинг қарши ҳужумини дастлабки босқичда тўхтатади;
стандарт вазиятларда ва узоқ зарбаларда хавф туғдиради;
катта ўйинлардаги босимга мослашган.
2024 йилги «Олтин тўп» соҳиби Испаниянинг 2026 йилги жаҳон чемпионлигида ҳам асосий фигуралардан бири бўлиб, мусобақанинг энг яхши футболчиси совринини қўлга киритди. Мадрид клубининг қизиқиши айнан шу турнирдан кейин кучайгани хабар қилинган.
Моуриньо трансферни қўллаб-қувватламоқда
Испания матбуотига кўра, «Реал» бош мураббийи Жозе Моуриньо марказий ярим ҳимояни кучайтиришни талаб қилган ва Родрини асосий номзод сифатида кўрмоқда.
El País хабарида португалиялик мутахассис клуб раҳбариятини бу трансферга жиддий ёндашишга ишонтиргани айтилган. Мураббийнинг фикрича, Родри жамоага назорат, тажриба ва тактик мувозанат олиб келиши мумкин.
Шу билан бирга, «Реал» ичида футболчининг ёши, жароҳатлар тарихи ва узоқ муддатли шартнома бериш хавфи юзасидан саволлар ҳам мавжуд.
Соғлиғи трансфер нархига таъсир қиладими?
Родри июль ойи охирида белидаги узоқ давом этган ноқулайлик сабаб кичик жарроҳлик амалиётини ўтказди. «Манчестер Сити» унинг реабилитацияни бошлаганини тасдиқлаган, аммо майдонга қайтиш санасини очиқламаган.
Футболчи илгари тиззасидан ҳам оғир жароҳат олгани сабаб «Реал» трансфердан олдин унинг тиббий ҳолатини батафсил текшириши табиий. Бу омил Мадрид клубининг 80 миллион евро талабини пасайтиришга уринишида асосий далиллардан бири бўлиши мумкин.
ПСЖ ва «Барселона» ҳақидаги хабарлар
AS маълумотига кўра, ПСЖ Родри билан боғланган, аммо футболчи Париж клубининг қизиқишига рад жавобини берган. Унинг устувор режаси «Реал»га ўтиш ёки «Манчестер Сити»да қолиш экани айтилмоқда.
«Барселона» ҳам футболчининг вазиятини кузатаётгани ҳақида хабарлар бор. Бироқ Родри каталонияликларга расман рад жавобини берганини тасдиқлайдиган ишончли маълумот ҳозирча йўқ. The Guardian ПСЖ ва «Барселона» футболчининг ҳолатини кузатаётган клублар сифатида тилга олинганини ёзган.
Ҳозирча нималар аниқ?
Маълумот
Ҳолати
Родрининг шартномаси 2027 йилда тугайди
Тасдиқланган
«Реал» футболчига қизиқмоқда
Кўп манбалар хабар берган
Шахсий шартлар келишилган
Айрим манбалар тасдиқлаган, расмий эмас
«Сити» 80 млн евро талаб қилмоқда
Серхио Валентин хабари
«Реал» 80 млн тўлашга рози
Тасдиқланмаган
ПСЖга рад жавоби берилган
AS хабари
«Барселона»га ҳам рад берилган
Ишончли тасдиқ йўқ
Клублар ўртасида якуний битим
Ҳали йўқ
Трансфернинг тақдирини битта қарор ҳал қилиши мумкин
Родри «Реал»га ўтишни қатъий талаб қилса ва «Манчестер Сити» билан шартномани узайтиришдан бош тортса, Англия клуби нархни пасайтиришга мажбур бўлиши мумкин. Акс ҳолда, футболчи яна бир мавсум Манчестерда қолиши эҳтимоли юқори.
Ҳозирги маълумотлар трансфер амалга ошиши мумкинлигини кўрсатмоқда, аммо 80 миллион евро масаласи ҳали ёпилмаган. Шахсий келишув ҳақидаги хабарлар қанчалик ишончли бўлмасин, Родри фақат «Реал» ва «Манчестер Сити» умумий нархда келишганидан кейингина Мадрид футболчисига айланади.
Сизнингча, 30 ёшли Родри учун 80 миллион евро тўлаш «Реал» учун тўғри қарор бўладими? Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани спорт ишқибозларига Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…