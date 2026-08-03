Родри «Реал»га яқинлашдими? 80 миллионлик тўсиқ қолди...

·12·Спорт
Родри «Реал»га яқинлашдими? 80 миллионлик тўсиқ қолди...

Мадриднинг «Реал» клуби «Манчестер Сити» етакчиси Родрини Испанияга қайтариш йўлида муҳим қадам ташлагани айтилмоқда. Айрим манбалар футболчи билан шахсий шартлар келишиб олинганини ёзмоқда, аммо клублар ўртасида ҳозирча якуний битим мавжуд эмас.

Музокаралардаги асосий тўсиқ трансфер нархи бўлиб турибди. Серхио Валентин маълумотига кўра, «Манчестер Сити» 30 ёшли ярим ҳимоячи учун 80 миллион евро талаб қилмоқда. Бироқ бошқа хабарларда «Реал»нинг дастлабки таклифи 50 миллион евро атрофида экани ва Мадрид клуби кўпи билан 60 миллион евро тўлашга тайёрлиги айтилган.

Родри билан шахсий келишувга эришилганми?

Digi Sport Серхио Валентин маълумотларига таяниб, «Реал» ва Родри шартноманинг шахсий бандлари бўйича келишиб олганини хабар қилди. Футболчининг ўзи ҳам Мадридга кўчиб ўтишга ижобий муносабатда экани айтилмоқда.

Бироқ Испаниядаги хабарлар бир-бирига тўлиқ мос келмайди. AS нашри аввалроқ «Реал» ва «Манчестер Сити» ўртасида расмий музокаралар бўлмаганини, Мадрид клуби вакиллари эса Родри билан келишувга эришилгани ҳақидаги гапларни рад этганини ёзган. Шу сабаб «шахсий шартнома тайёр» деган маълумотни ҳозирча расмий факт эмас, трансфер хабари сифатида қабул қилиш керак.

80 миллион еврони ким таклиф қилмоқда?

Тарқалаётган хабарлардаги энг муҳим фарқ айнан шу ерда. Мавжуд манбаларга кўра, 80 миллион евро — «Реал»нинг таклифи эмас, «Манчестер Сити» белгилаган эҳтимолий нарх.

Серхио Валентиннинг маълумотига кўра:

Масала

Хабар қилинаётган сумма

«Манчестер Сити» талаби

80 млн евро

«Реал»нинг эҳтимолий чегараси

60 млн евро

Дастлабки оғзаки таклиф

50 млн евро атрофида

Томонлар ўртасидаги фарқ

20–30 млн евро

Демак, шахсий шартлар ҳақиқатан келишилган тақдирда ҳам, трансфернинг амалга ошиши учун клублар нарх бўйича жиддий муросага келиши керак.

Шартнома муддати «Реал»га устунлик бермоқда

Родрининг «Манчестер Сити» билан амалдаги шартномаси 2027 йил ёзида тугайди. Англия клуби унинг келишувини узайтиришни истаяпти, аммо ҳозирча янги шартнома имзоланмаган.

Бу вазият «Реал»га музокараларда маълум устунлик беради. Агар Родри шартномани янгиламаса, «Сити» олдида икки асосий йўл қолади:

  • уни ҳозир катта маблағ эвазига сотиш;

  • яна бир мавсум сақлаб, кейин эркин агент сифатида йўқотиш хавфини қабул қилиш.

Шу билан бирга, «Манчестер Сити»нинг музокаралардаги позицияси ҳам кучли. Родри жамоанинг ўйин тизимида муҳим ўрин тутади ва клуб уни арзон нархда қўйиб юборишни истамаяпти.

Нега «Реал»га айнан Родри керак?

Мадрид клуби сўнгги мавсумларда марказда ўйин суръатини бошқарадиган, ҳимояни суғурталайдиган ва тўпни биринчи босқичдан ҳужумга етказиб берадиган тажрибали ярим ҳимоячига эҳтиёж сезмоқда.

Родри бу вазифаларнинг бир нечтасини бир вақтнинг ўзида бажара олади:

  • тўпни босим остида сақлаб қолади;

  • ўйин йўналишини тез ўзгартиради;

  • рақибнинг қарши ҳужумини дастлабки босқичда тўхтатади;

  • стандарт вазиятларда ва узоқ зарбаларда хавф туғдиради;

  • катта ўйинлардаги босимга мослашган.

2024 йилги «Олтин тўп» соҳиби Испаниянинг 2026 йилги жаҳон чемпионлигида ҳам асосий фигуралардан бири бўлиб, мусобақанинг энг яхши футболчиси совринини қўлга киритди. Мадрид клубининг қизиқиши айнан шу турнирдан кейин кучайгани хабар қилинган.

Моуриньо трансферни қўллаб-қувватламоқда

Испания матбуотига кўра, «Реал» бош мураббийи Жозе Моуриньо марказий ярим ҳимояни кучайтиришни талаб қилган ва Родрини асосий номзод сифатида кўрмоқда.

El País хабарида португалиялик мутахассис клуб раҳбариятини бу трансферга жиддий ёндашишга ишонтиргани айтилган. Мураббийнинг фикрича, Родри жамоага назорат, тажриба ва тактик мувозанат олиб келиши мумкин.

Шу билан бирга, «Реал» ичида футболчининг ёши, жароҳатлар тарихи ва узоқ муддатли шартнома бериш хавфи юзасидан саволлар ҳам мавжуд.

Соғлиғи трансфер нархига таъсир қиладими?

Родри июль ойи охирида белидаги узоқ давом этган ноқулайлик сабаб кичик жарроҳлик амалиётини ўтказди. «Манчестер Сити» унинг реабилитацияни бошлаганини тасдиқлаган, аммо майдонга қайтиш санасини очиқламаган.

Футболчи илгари тиззасидан ҳам оғир жароҳат олгани сабаб «Реал» трансфердан олдин унинг тиббий ҳолатини батафсил текшириши табиий. Бу омил Мадрид клубининг 80 миллион евро талабини пасайтиришга уринишида асосий далиллардан бири бўлиши мумкин.

ПСЖ ва «Барселона» ҳақидаги хабарлар

AS маълумотига кўра, ПСЖ Родри билан боғланган, аммо футболчи Париж клубининг қизиқишига рад жавобини берган. Унинг устувор режаси «Реал»га ўтиш ёки «Манчестер Сити»да қолиш экани айтилмоқда.

«Барселона» ҳам футболчининг вазиятини кузатаётгани ҳақида хабарлар бор. Бироқ Родри каталонияликларга расман рад жавобини берганини тасдиқлайдиган ишончли маълумот ҳозирча йўқ. The Guardian ПСЖ ва «Барселона» футболчининг ҳолатини кузатаётган клублар сифатида тилга олинганини ёзган.

Ҳозирча нималар аниқ?

Маълумот

Ҳолати

Родрининг шартномаси 2027 йилда тугайди

Тасдиқланган

«Реал» футболчига қизиқмоқда

Кўп манбалар хабар берган

Шахсий шартлар келишилган

Айрим манбалар тасдиқлаган, расмий эмас

«Сити» 80 млн евро талаб қилмоқда

Серхио Валентин хабари

«Реал» 80 млн тўлашга рози

Тасдиқланмаган

ПСЖга рад жавоби берилган

AS хабари

«Барселона»га ҳам рад берилган

Ишончли тасдиқ йўқ

Клублар ўртасида якуний битим

Ҳали йўқ

Трансфернинг тақдирини битта қарор ҳал қилиши мумкин

Родри «Реал»га ўтишни қатъий талаб қилса ва «Манчестер Сити» билан шартномани узайтиришдан бош тортса, Англия клуби нархни пасайтиришга мажбур бўлиши мумкин. Акс ҳолда, футболчи яна бир мавсум Манчестерда қолиши эҳтимоли юқори.

Ҳозирги маълумотлар трансфер амалга ошиши мумкинлигини кўрсатмоқда, аммо 80 миллион евро масаласи ҳали ёпилмаган. Шахсий келишув ҳақидаги хабарлар қанчалик ишончли бўлмасин, Родри фақат «Реал» ва «Манчестер Сити» умумий нархда келишганидан кейингина Мадрид футболчисига айланади.

Сизнингча, 30 ёшли Родри учун 80 миллион евро тўлаш «Реал» учун тўғри қарор бўладими? Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани спорт ишқибозларига Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жаҳонгир Ўрозов «Рубин»да: янги тарих ва катта молиявий сакрашЖаҳонгир Ўрозов «Рубин»да: янги тарих ва катта молиявий сакрашБугун, 20:58Ислом Махачевни октагонда нима ушлаб турибди? Жавоб кутилмаган...Ислом Махачевни октагонда нима ушлаб турибди? Жавоб кутилмаган...Бугун, 20:4211 та олтин медаль ва Осиё тахти эгалланди: Ўзбекистон ММАда тенгсиз!11 та олтин медаль ва Осиё тахти эгалланди: Ўзбекистон ММАда тенгсиз!Бугун, 20:39Ислом Махачев Иан Гаррини нечанчи раундда мағлуб этмоқчи эканини айтдиИслом Махачев Иан Гаррини нечанчи раундда мағлуб этмоқчи эканини айтдиБугун, 18:32Ҳар қандай камардан ҳам улуғ ютуқ: Умар Махачев ҳақида ёздиҲар қандай камардан ҳам улуғ ютуқ: Умар Махачев ҳақида ёздиБугун, 18:25Роберто Де Зерби Кристиан Ромеронинг келажагига аниқлик киритдиРоберто Де Зерби Кристиан Ромеронинг келажагига аниқлик киритдиБугун, 17:13
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда