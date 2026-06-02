Атлетико Мадрид ищет нового нападающего на замену Хулиану Альваресу

Атлетико Мадрид рассматривает вариант с Виктором Осимхеном на случай ухода своего основного форварда Хулиана Альвареса. В последнее время между Атлетико Мадрид и Барселоной возникли серьезные разногласия по трансферным вопросам. Согласно сообщениям в СМИ, каталонский клуб активизировал усилия по подписанию аргентинского чемпиона мира. Об этом Goal.com сообщает. передает.

Хотя руководство Атлетико Мадрид считает Хулиана Альвареса ключевой фигурой проекта, утверждается, что Барселона уже сделала официальное предложение. Как сообщает издание Mundo Deportivo, Барселона отправила столичному клубу предложение в размере 100 миллионов евро по электронной почте. Однако в этой гонке участвуют не только каталонцы, но также ПСЖ и Арсенал.

Такое развитие событий вынудило Атлетико Мадрид искать достойную замену. Мадридцы определили нигерийского нападающего Виктора Осимхена в качестве главной цели. Форвард, выступающий сейчас за Галатасарай, демонстрирует отличные результаты в чемпионате Турции.

Претендентам на трансфер Виктора Осимхена придется потратить не менее 70-100 миллионов евро. Также серьезный интерес к этому футболисту проявляет Манчестер Юнайтед. Если Хулиан Альварес покинет команду, Атлетико Мадрид направит все силы на подписание Осимхена.