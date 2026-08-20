Бавария внесла ясность в ситуацию со здоровьем Джамала Мусиалы

Мюнхенская «Бавария» развеяла опасения относительно дальнейшей карьеры полузащитника Джамала Мусиалы. Болельщиков обеспокоили кратковременные потери сознания, которые игрок сборной Германии перенёс в предсезонных товарищеских матчах, однако руководство клуба заявило, что ничто не мешает футболисту продолжать выступать на высоком уровне. Об этом сообщает Goal.com.

Как сообщает Goal.com, 23-летний футболист потерял сознание всего через шесть минут после выхода на поле в матче против «Хайденхайма» (4:2). Это стало повторением аналогичного эпизода, произошедшего четырьмя днями ранее в матче с «РБ Лейпцигом» в рамках Кубка Телеком. Полузащитник покинул поле при помощи медицинского персонала и прошёл углублённое медицинское обследование.

Проблема со здоровьем и заключение врачей

После матча Джамал Мусиала обратился к болельщикам на своей странице в социальной сети и раскрыл причину потери сознания. По его словам, медицинское обследование выявило кратковременную неврологическую дисфункцию, которая легко поддаётся лечению. Несмотря на это, футболист заявил, что с оптимизмом смотрит в будущее и намерен успешно продолжить карьеру.

Немецкое информационное агентство ДПА со ссылкой на источники в «Баварии» внесло ясность в ситуацию. Представители клуба подчеркнули, что никаких факторов, угрожающих карьере Мусиалы, не существует. Сообщается, что с учётом консультаций с врачами тщательно обсуждалось его участие в последних матчах, однако точная дата возвращения на поле пока не определена.

Медицинское объяснение и предстоящие матчи

По мнению специалистов, подобные состояния возникают из-за кратковременной аномальной электрической активности в мозге и обычно длятся 10–20 секунд. По данным Фонда эпилепсии, такие лёгкие приступы можно успешно контролировать с помощью целенаправленного лечения без негативного влияния на физическую активность.

В настоящее время медицинский штаб «Баварии» внимательно следит за состоянием футболиста. Мюнхенцы начнут новый сезон матчем против дортмундской «Боруссии» на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в рамках Суперкубка Германии. Затем действующий чемпион страны проведёт свой первый домашний матч в Бундеслиге против «Штутгарта».