Бавария внесла ясность в ситуацию со здоровьем Джамала Мусиалы

·28·Спорт
Бавария внесла ясность в ситуацию со здоровьем Джамала Мусиалы

Мюнхенская «Бавария» развеяла опасения относительно дальнейшей карьеры полузащитника Джамала Мусиалы. Болельщиков обеспокоили кратковременные потери сознания, которые игрок сборной Германии перенёс в предсезонных товарищеских матчах, однако руководство клуба заявило, что ничто не мешает футболисту продолжать выступать на высоком уровне. Об этом сообщает Goal.com.

Как сообщает Goal.com, 23-летний футболист потерял сознание всего через шесть минут после выхода на поле в матче против «Хайденхайма» (4:2). Это стало повторением аналогичного эпизода, произошедшего четырьмя днями ранее в матче с «РБ Лейпцигом» в рамках Кубка Телеком. Полузащитник покинул поле при помощи медицинского персонала и прошёл углублённое медицинское обследование.

Проблема со здоровьем и заключение врачей

После матча Джамал Мусиала обратился к болельщикам на своей странице в социальной сети и раскрыл причину потери сознания. По его словам, медицинское обследование выявило кратковременную неврологическую дисфункцию, которая легко поддаётся лечению. Несмотря на это, футболист заявил, что с оптимизмом смотрит в будущее и намерен успешно продолжить карьеру.

Немецкое информационное агентство ДПА со ссылкой на источники в «Баварии» внесло ясность в ситуацию. Представители клуба подчеркнули, что никаких факторов, угрожающих карьере Мусиалы, не существует. Сообщается, что с учётом консультаций с врачами тщательно обсуждалось его участие в последних матчах, однако точная дата возвращения на поле пока не определена.

Медицинское объяснение и предстоящие матчи

По мнению специалистов, подобные состояния возникают из-за кратковременной аномальной электрической активности в мозге и обычно длятся 10–20 секунд. По данным Фонда эпилепсии, такие лёгкие приступы можно успешно контролировать с помощью целенаправленного лечения без негативного влияния на физическую активность.

В настоящее время медицинский штаб «Баварии» внимательно следит за состоянием футболиста. Мюнхенцы начнут новый сезон матчем против дортмундской «Боруссии» на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в рамках Суперкубка Германии. Затем действующий чемпион страны проведёт свой первый домашний матч в Бундеслиге против «Штутгарта».

Джамал МусиалаБаварияБундеслигаФутболГермания
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Манчестер Сити нацелился на Ману Коне для усиления полузащитыМанчестер Сити нацелился на Ману Коне для усиления полузащитыСегодня, 14:18Победа Атлетико в Ла Лиге и изменения СимеонеПобеда Атлетико в Ла Лиге и изменения СимеонеСегодня, 14:14Ювентус изучает вариант с Эмерсоном Палмьери для усиления составаЮвентус изучает вариант с Эмерсоном Палмьери для усиления составаСегодня, 13:53Может ли воспитанник «Арсенала» Майлз Льюис-Скелли быть проданМожет ли воспитанник «Арсенала» Майлз Льюис-Скелли быть проданСегодня, 13:14Жоау Канселу гневно ушёл в раздевалку после презентации «Барселоны»Жоау Канселу гневно ушёл в раздевалку после презентации «Барселоны»Сегодня, 13:11Каван Салливан получил красную карточку в матче против команды Лионелья МессиКаван Салливан получил красную карточку в матче против команды Лионелья МессиСегодня, 12:58
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Криштиану Роналду определился с датой завершения карьеры в сборной Португалии
Криштиану Роналду определился с датой завершения карьеры в сборной Португалии
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
ФИФА опубликовала впечатляющие показатели Абдукодира Ҳусанова
ФИФА опубликовала впечатляющие показатели Абдукодира Ҳусанова
Абдумалик Ёрбутаев снова зажег в Ереване: Доев в нокауте (видео)
Абдумалик Ёрбутаев снова зажег в Ереване: Доев в нокауте (видео)