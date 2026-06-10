Сандро посоветовал «Тоттенхэму» купить звезду «Манчестер Сити» Савиньо

Бывший полузащитник «Тоттенхэма» Сандро дал руководству клуба свои рекомендации по усилению состава. По мнению бывшего бразильского футболиста, лондонский клуб должен побороться за вингера «Манчестер Сити» Савиньо. Сандро считает, что команде под руководством Роберто Де Дзерби необходимо укрепить линию атаки и центр обороны в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

После того как Роберто Де Дзерби возглавил команду в марте, он решил задачу по сохранению прописки в английской Премьер-лиге. Теперь перед итальянским специалистом стоит задача перестройки состава. В интервью изданию Stake Сандро подчеркнул высокую вероятность ухода таких лидеров, как Ришарлисон и Кристиан Ромеро, поэтому динамичные игроки, подобные Савиньо, крайне необходимы команде.

Савиньо смог проявить себя в составе «Манчестер Сити» после перехода из клуба «Труа». Ранее он привлек внимание экспертов, забив 11 голов в 41 матче за «Жирону». Сандро уверен, что стиль игры бразильского вингера соответствует традициям «Тоттенхэма» и поможет вывести атакующую философию команды на новый уровень.

Также Сандро призвал руководство клуба дать время Роберто Де Дзерби. Он объяснил, что успешные проекты, как в случае с Пепом Гвардиолой, требуют времени. Предстоящее летнее трансферное окно будет иметь решающее значение для «Тоттенхэма», поскольку команде нужно не только привлечь новых игроков, но и восстановить свой атакующий стиль игры.