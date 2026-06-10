Сандро посоветовал «Тоттенхэму» купить звезду «Манчестер Сити» Савиньо

·4·Спорт
Сандро посоветовал «Тоттенхэму» купить звезду «Манчестер Сити» Савиньо

Бывший полузащитник «Тоттенхэма» Сандро дал руководству клуба свои рекомендации по усилению состава. По мнению бывшего бразильского футболиста, лондонский клуб должен побороться за вингера «Манчестер Сити» Савиньо. Сандро считает, что команде под руководством Роберто Де Дзерби необходимо укрепить линию атаки и центр обороны в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

После того как Роберто Де Дзерби возглавил команду в марте, он решил задачу по сохранению прописки в английской Премьер-лиге. Теперь перед итальянским специалистом стоит задача перестройки состава. В интервью изданию Stake Сандро подчеркнул высокую вероятность ухода таких лидеров, как Ришарлисон и Кристиан Ромеро, поэтому динамичные игроки, подобные Савиньо, крайне необходимы команде.

Савиньо смог проявить себя в составе «Манчестер Сити» после перехода из клуба «Труа». Ранее он привлек внимание экспертов, забив 11 голов в 41 матче за «Жирону». Сандро уверен, что стиль игры бразильского вингера соответствует традициям «Тоттенхэма» и поможет вывести атакующую философию команды на новый уровень.

Также Сандро призвал руководство клуба дать время Роберто Де Дзерби. Он объяснил, что успешные проекты, как в случае с Пепом Гвардиолой, требуют времени. Предстоящее летнее трансферное окно будет иметь решающее значение для «Тоттенхэма», поскольку команде нужно не только привлечь новых игроков, но и восстановить свой атакующий стиль игры.

ТоттенхэмМанчестер СитиСавиньоРоберто Де ДзербиАнглийская Премьер-лига
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Реал Мадрид направил предложение на 150 млн евро за Хулиана АльваресаРеал Мадрид направил предложение на 150 млн евро за Хулиана АльваресаСегодня, 19:55Барселона обеспокоена травмой Ламине ЯмаляБарселона обеспокоена травмой Ламине ЯмаляСегодня, 19:52«Реал» официально объявил об отставке главного тренера Альваро Арбелоа«Реал» официально объявил об отставке главного тренера Альваро АрбелоаСегодня, 19:09«Челси» не продаст этих семерых футболистов в летнее трансферное окно«Челси» не продаст этих семерых футболистов в летнее трансферное окноСегодня, 19:03Будущий соперник Узбекистана — сборная ДР Конго — упустила шанс в матче с ЧилиБудущий соперник Узбекистана — сборная ДР Конго — упустила шанс в матче с ЧилиВчера, 18:57Гарри Кейн: лучший шанс выиграть чемпионат мираГарри Кейн: лучший шанс выиграть чемпионат мираВчера, 18:56
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Встреча Синдаров и Каспаров стала символом поколений
Встреча Синдаров и Каспаров стала символом поколений
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана