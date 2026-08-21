«Реал» признан самым дорогим футбольным брендом третий год подряд

Базирующаяся в Лондоне престижная международная консалтинговая компания Бранд Финанке опубликовала рейтинг 50 самых дорогостоящих брендов футбольных клубов мира. Мадридский «Реал» третий год подряд сохраняет статус самого дорогого футбольного бренда планеты. Каталонская «Барселона» заняла второе место, а лондонский «Арсенал» совершил стремительный рывок с 8-й позиции в тройку лидеров.

Лидерство «Реал» и большой скачок «Арсенал»

Стоимость бренда мадридцев оценивается в рекордные 2,766 миллиарда долларов, что позволило ему получить высший рейтинг ААА+. Лондонский «Арсенал» благодаря стабильному росту и финансовым успехам последних лет с показателем 1,772 миллиарда долларов поднялся с 8-го места сразу на 3-е.

10 самых дорогих брендов футбольных клубов мира (Бранд Финанке)

Место Название клуба (страна) Стоимость бренда Рейтинг бренда 1 «Реал Мадрид» (Испания) $2,766 млрд ААА+ 2 «Барселона» (Испания) $2,276 млрд ААА+ 3 «Арсенал» (Англия) $1,772 млрд ААА+ 4 «Бавария» (Германия) $1,748 млрд ААА+ 5 «PSJ» (Франция) $1,734 млрд ААА 6 «Манчестер Сити» (Англия) $1,709 млрд ААА 7 «Ливерпул» (Англия) $1,695 млрд ААА+ 8 «Манчестер Юнайтед» (Англия) $1,659 млрд ААА+ 9 «Челси» (Англия) $1,101 млрд ААА+ 10 «Боруссия Дортмунд» (Германия) $766 млн ААА

Другие гранды, вошедшие в топ-25

В верхнюю половину списка также вошли такие известные европейские клубы, как «Атлетико Мадрид», «Интер», «Тоттенксем», «Милан», «Астон Вилла», «Ювентус», «Нюкасл», «Баер Леверкузен», «Спортинг», «Наполи», «Лейпсиг», «Бенфика», «Аякс», «Рома» и «Порту».

Как вы считаете, сможет ли «Реал Мадрид» сохранить абсолютное лидерство в мире по маркетингу и стоимости бренда в ближайшие годы или гранды АПЛ их догонят?

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