«Реал» признан самым дорогим футбольным брендом третий год подряд

·11·Спорт
«Реал» признан самым дорогим футбольным брендом третий год подряд

Базирующаяся в Лондоне престижная международная консалтинговая компания Бранд Финанке опубликовала рейтинг 50 самых дорогостоящих брендов футбольных клубов мира. Мадридский «Реал» третий год подряд сохраняет статус самого дорогого футбольного бренда планеты. Каталонская «Барселона» заняла второе место, а лондонский «Арсенал» совершил стремительный рывок с 8-й позиции в тройку лидеров.

Лидерство «Реал» и большой скачок «Арсенал»

Стоимость бренда мадридцев оценивается в рекордные 2,766 миллиарда долларов, что позволило ему получить высший рейтинг ААА+. Лондонский «Арсенал» благодаря стабильному росту и финансовым успехам последних лет с показателем 1,772 миллиарда долларов поднялся с 8-го места сразу на 3-е.

10 самых дорогих брендов футбольных клубов мира (Бранд Финанке)

Место

Название клуба (страна)

Стоимость бренда

Рейтинг бренда

1

«Реал Мадрид» (Испания)

$2,766 млрд

ААА+

2

«Барселона» (Испания)

$2,276 млрд

ААА+

3

«Арсенал» (Англия)

$1,772 млрд

ААА+

4

«Бавария» (Германия)

$1,748 млрд

ААА+

5

«PSJ» (Франция)

$1,734 млрд

ААА

6

«Манчестер Сити» (Англия)

$1,709 млрд

ААА

7

«Ливерпул» (Англия)

$1,695 млрд

ААА+

8

«Манчестер Юнайтед» (Англия)

$1,659 млрд

ААА+

9

«Челси» (Англия)

$1,101 млрд

ААА+

10

«Боруссия Дортмунд» (Германия)

$766 млн

ААА

Другие гранды, вошедшие в топ-25

В верхнюю половину списка также вошли такие известные европейские клубы, как «Атлетико Мадрид», «Интер», «Тоттенксем», «Милан», «Астон Вилла», «Ювентус», «Нюкасл», «Баер Леверкузен», «Спортинг», «Наполи», «Лейпсиг», «Бенфика», «Аякс», «Рома» и «Порту».

Как вы считаете, сможет ли «Реал Мадрид» сохранить абсолютное лидерство в мире по маркетингу и стоимости бренда в ближайшие годы или гранды АПЛ их догонят?

Оставляйте свои мнения в комментариях и прямо сейчас делитесь этим важным рейтингом с друзьями, интересующимися футбольной экономикой!

Реал МадридБарселонаАрсеналBrand FinanceБавария Мюнхен
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Деку рассказал о больших потерях «Барселоны» и новых планахДеку рассказал о больших потерях «Барселоны» и новых планахСегодня, 10:11Трой Дини: «Манчестер Юнайтед» не попадет в зону Лиги чемпионовТрой Дини: «Манчестер Юнайтед» не попадет в зону Лиги чемпионовСегодня, 10:01Звёзды, не входящие в планы Алонсо: в «Челси» потеряли доверие к двум нападающимЗвёзды, не входящие в планы Алонсо: в «Челси» потеряли доверие к двум нападающимСегодня, 09:51«Тоттенксем» завершил трансферы вингера «Манчестер Сити» Савио и Мармуш«Тоттенксем» завершил трансферы вингера «Манчестер Сити» Савио и МармушСегодня, 09:42«Трабзонспор» активизировал работу по трансферу Элдор Шомуродов«Трабзонспор» активизировал работу по трансферу Элдор ШомуродовСегодня, 09:34Рамазон Темиров раскрыл лучших в истории UFC и свои личные целиРамазон Темиров раскрыл лучших в истории UFC и свои личные целиСегодня, 09:29
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
Абдумалик Ёрбутаев снова зажег в Ереване: Доев в нокауте (видео)
Абдумалик Ёрбутаев снова зажег в Ереване: Доев в нокауте (видео)
Ямаль устроил необычную розовую вечеринку в честь своего дня рождения
Ямаль устроил необычную розовую вечеринку в честь своего дня рождения
Дедушка Ҳусанова скончался: он покинул базу «Манчестер Сити» (видео)
Дедушка Ҳусанова скончался: он покинул базу «Манчестер Сити» (видео)
«Реал» представил новую выездную форму: цвет стал неожиданностью (фото)
«Реал» представил новую выездную форму: цвет стал неожиданностью (фото)