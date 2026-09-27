Женская сборная Узбекистана по сабле завоевала бронзу Азиатских игр

Делегация Узбекистана пополнила свой медальный фонд еще одной наградой на Азиатских играх Айти-Нагоя-2026. Женская национальная сборная по сабле в полуфинале встретилась с Японией и, несмотря на поражение со счетом 33:45, завершила соревнование с бронзовой медалью.

На проходящем в Японии континентальном первенстве представители Узбекистана продолжают борьбу за медали в различных видах спорта. Очередной трофей был завоеван в фехтовании на саблях.

Полуфинал против Японии

Женская сборная Узбекистана по сабле в полуфинале сразилась с представительницами хозяев соревнований — Японии.

В состав команды вошли Зайнаб Дайибекова, Фернанда Эррера, Гулистан Пердебаева и Самира Шокирова.

По итогам бескомпромиссной борьбы сборная Японии одержала победу со счетом 45:33. Таким образом, Узбекистан не смог выйти в финал. Однако благодаря выходу в полуфинал команда была удостоена бронзовой медали Азиатских игр.

33:45 — Узбекистан не вышел в финал, но завоевал еще одну медаль в Айти-Нагое.

Четыре спортсменки — одна бронзовая медаль

В составе призовой команды Узбекистана наряду с опытной саблисткой Зайнаб Дайибековой приняли участие Фернанда Эррера, Гулистан Пердебаева и Самира Шокирова.

Их командный результат стал одним из заметных достижений для Узбекистана в фехтовании на Айти-Нагое-2026.

Особенность командных соревнований заключается в том, что результат каждого участника влияет на итоговый счет. Поэтому каждый эпизод и каждое очко в полуфинале имели важное значение.

Медальный фонд Узбекистана снова пополнился

Бронзовая медаль саблисток пополнила ряды наград, завоевываемых делегацией Узбекистана на Айти-Нагоя-2026.

В ежедневных итогах Национального олимпийского комитета по Азиатским играм медаль Зайнаб Дайибековой по сабле также была отмечена среди наград делегации Узбекистана.

Таким образом, женская сборная Узбекистана по сабле завершила свое участие на Айти-Нагое-2026 бронзовой медалью.

Хотя возможность выхода в финал была упущена в матче против Японии, командный результат Зайнаб Дайибековой, Фернанды Эрреры, Гулистан Пердебаевой и Самиры Шокировой принес делегации Узбекистана еще одну ценную медаль.

Медалистка гонка для Узбекистана в Айти-Нагое продолжается.