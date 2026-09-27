Ибодатхон Агожонова одержала победу в финале и принесла Узбекистану 9-е золото
Копилка золотых медалей делегации Узбекистана на Азиатских играх Айти-Нагоя-2026 пополнилась еще одной наградой высшей пробы. Член национальной сборной по курашу Ибодатхон Агожонова (-57 кг) в решающем поединке одолела представительницу Китайского Тайбэя Ли Вантин со счетом 3:0 и стала чемпионкой Азиатских игр.
Таким образом, Ибодатхон Агожонова принесла делегации Узбекистана 9-ю золотую медаль соревнований.
Решающее преимущество в финале
Финальный поединок в весовой категории до 57 килограммов прошел между представительницами Узбекистана и Китайского Тайбэя.
Агожонова победила соперницу со счетом 3:0 и заняла высшую ступень пьедестала почета. Представительница Китайского Тайбэя Ли Вантин довольствовалась серебряной медалью.
Ибодатхон Агожонова — чемпионка Азиатских игр Айти-Нагоя-2026!
Этот результат был зафиксирован как очередное важное достижение Узбекистана в кураше.
Соперница пробилась в финал непросто
Соперница Ибодатхон Агожоновой по финалу Ли Вантин также провела турнир на высоком уровне.
Тайваньская борчиха проложила путь в финал, победив в полуфинале свою соотечественницу Ван Пинчун со счетом 10:0. До этого она одолела на турнире целый ряд соперниц и дошла до решающей схватки.
Однако в финале представительница Узбекистана продемонстрировала свое превосходство и выиграла со счетом 3:0.
9-е золото для делегации Узбекистана
Чемпионство Ибодатхон Агожоновой довело количество золотых медалей Узбекистана на Азиатских играх Айти-Нагоя-2026 до 9.
Этот результат означает завоевание спортсменами страны еще одной высокой награды на важнейших этапах соревнований. Особенно ценно, что чемпионство в таком традиционном для Узбекистана виде спорта, как кураш, стало важным вкладом в общую копилку медалей делегации.
Кураш — один из национальных видов спорта, имеющий корни в Центральной Азии, где главная цель заключается в эффективном броске соперника из положения стоя.
Очередное узбекское чемпионство в Айти-Нагое
Золотая медаль Агожоновой стала одним из ярких результатов делегации Узбекистана на Азиатских играх.
После финала противоположная сторона сама признала превосходство узбекской спортсменки. СМИ Китайского Тайбэя сообщили о поражении Ли Вантин в финале со счетом 0:3.
Таким образом, решающий поединок на татами Айти-Нагои завершился завоеванием еще одной золотой медали для Узбекистана.
Главный результат
Ибодатхон Агожонова (-57 кг) — золотая медаль.
Финал: Узбекистан — Китайский Тайбэй: 3:0.
Делегация Узбекистана — 9-я золотая медаль.
Этот результат, наряду с личным чемпионством Ибодатхон Агожоновой, вписал очередную золотую страницу в копилку медалей Узбекистана на Азиатских играх Айти-Нагоя-2026.
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