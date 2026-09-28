В Казахстане запущена спутниковая связь с помощью Starlink

Казахстан первым в Центральной Азии внедрил технологию, позволяющую передавать связь со спутников напрямую на смартфоны. Согласно данным иксбт.ком, компания Beeline Казахстан в партнерстве со Starlink объявила о запуске услуги Директ то Келл в коммерческую эксплуатацию. Этот важный шаг открывает новую эру в обеспечении связью отдаленных и труднодоступных регионов страны. Об этом Иксбт.ком сообщает.

Данный проект был реализован при поддержке Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана. Его главное преимущество заключается в том, что пользователям не требуется никакого специального оборудования, в частности, дорогостоящих спутниковых телефонов или внешних антенн. Весь процесс осуществляется с помощью обычного совместимого смартфона.

Возможности новой технологии

На первом этапе проекта пользователям предоставляется возможность отправки и получения СМС-сообщений, а также доступ к некоторым базовым интернет-услугам. В период промоакции для клиентов Beeline Казахстан данная услуга предоставляется временно на бесплатной основе. Специалисты отмечают, что Директ то Келл не заменяет традиционные наземные базовые станции, а дополняет существующую сеть.

Спутниковая связь в первую очередь предназначена для горных районов, пустынь, автомагистралей и других отдаленных пунктов, куда не доходит покрытие сотовой связи. Также она крайне полезна в чрезвычайных ситуациях, когда наземная инфраструктура повреждена или вышла из строя.

Условия использования и перспективы

Смартфон должен находиться вне зоны покрытия обычной сети;

Необходимо обеспечить открытый обзор неба;

Основными пользователями являются туристы, жители отдаленных районов, а также сотрудники дорожных, коммунальных и экстренных служб.

Этот проект стал логическим продолжением испытаний, проводившихся с конца 2025 года. После успешных тестов Казахстан стал первым государством в Центральной Азии, перешедшим от испытаний этой технологии к этапу коммерческого обслуживания.

В настоящее время возможность подключения к спутниковой сети поддерживается только на совместимых Андроид-смартфонах. В будущем руководство Beeline Казахстан планирует расширить это покрытие на устройства с другими операционными системами.