Деку рассказал о больших потерях «Барселоны» и новых планах

·15·Спорт
Деку рассказал о больших потерях «Барселоны» и новых планах

Спортивный директор «Барселоны» Деку открыто рассказал об уходе двух основных нападающих команды — Феррана Торреса и Роберта Левандовски, а также о планах клуба на трансферном рынке. Ферран Торрес перешёл во французский «ПСЖ» в летнее трансферное окно за 50 миллионов евро, а польский бомбардир Роберт Левандовски на правах свободного агента присоединился к представителю МЛС «Чикаго Файр».

«Левандовски определял целую эпоху»: заявление Деку

Испанскому изданию Мундо Депортиво Деку рассказал, насколько сложно будет восполнить пробел в линии атаки:

"От нас ушли два важных футболиста — Ферран и Роберт. Мы можем заменить Феррана новыми исполнителями, но найти замену Роберту очень сложно. Даже если нам удастся найти игрока высокого уровня, это будет непросто, поскольку он был звездой, определившей целую эпоху нашей команды.

У нас есть внутренние варианты, но мы всё равно примем необходимые меры. Сейчас мы работаем над тем, чтобы найти наиболее подходящее решение и определить, что можно сделать до конца сезона", — заявил Деку.

Звёзды, покинувшие «Барселону», и ситуация в клубе

Футболист

Новый клуб

Формат трансфера

Оценка Деку

Ферран Торрес

«ПСЖ» (Франция)

50 миллионов евро продан за эту сумму

Есть возможность заменить новыми приобретениями

Роберт Левандовски

«Чикаго Файр» (США / МЛС)

Свободный агент ушёл бесплатно

Создал целую эпоху в истории клуба, найти ему замену очень сложно

Стратегия клуба

Поиск внутренних ресурсов и оптимальных решений на трансферном рынке

«Топ-футболистам нужен победный проект»

Спортивный директор также рассказал о великом бренде «Барселоны» и будущих проектах клуба, добавив, что привлечь новых звёзд в команду не составит проблем:

"Любой футболист хочет перейти в «Барселону». А для привлечения игроков топ-уровня нужен чёткий и убедительный проект. Каждый футболист, пришедший сюда, впечатлён нашим проектом. Все они хотят вместе с нами завоевать новые трофеи и вписать свои имена в историю."

Как вы думаете, каким центральным нападающим «Барселона» сможет заменить опытного бомбардира Роберта Левандовски?

Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и прямо сейчас делитесь этой важной новостью с поклонниками «Барсы»!

ДекуБарселонаФерран ТорресРоберт ЛевандовскийЧикаго Файр
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

«Реал» признан самым дорогим футбольным брендом третий год подряд«Реал» признан самым дорогим футбольным брендом третий год подрядСегодня, 10:07Трой Дини: «Манчестер Юнайтед» не попадет в зону Лиги чемпионовТрой Дини: «Манчестер Юнайтед» не попадет в зону Лиги чемпионовСегодня, 10:01Звёзды, не входящие в планы Алонсо: в «Челси» потеряли доверие к двум нападающимЗвёзды, не входящие в планы Алонсо: в «Челси» потеряли доверие к двум нападающимСегодня, 09:51«Тоттенксем» завершил трансферы вингера «Манчестер Сити» Савио и Мармуш«Тоттенксем» завершил трансферы вингера «Манчестер Сити» Савио и МармушСегодня, 09:42«Трабзонспор» активизировал работу по трансферу Элдор Шомуродов«Трабзонспор» активизировал работу по трансферу Элдор ШомуродовСегодня, 09:34Рамазон Темиров раскрыл лучших в истории UFC и свои личные целиРамазон Темиров раскрыл лучших в истории UFC и свои личные целиСегодня, 09:29
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
Абдумалик Ёрбутаев снова зажег в Ереване: Доев в нокауте (видео)
Абдумалик Ёрбутаев снова зажег в Ереване: Доев в нокауте (видео)
Ямаль устроил необычную розовую вечеринку в честь своего дня рождения
Ямаль устроил необычную розовую вечеринку в честь своего дня рождения
Дедушка Ҳусанова скончался: он покинул базу «Манчестер Сити» (видео)
Дедушка Ҳусанова скончался: он покинул базу «Манчестер Сити» (видео)
«Реал» представил новую выездную форму: цвет стал неожиданностью (фото)
«Реал» представил новую выездную форму: цвет стал неожиданностью (фото)