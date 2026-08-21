Деку рассказал о больших потерях «Барселоны» и новых планах

Спортивный директор «Барселоны» Деку открыто рассказал об уходе двух основных нападающих команды — Феррана Торреса и Роберта Левандовски, а также о планах клуба на трансферном рынке. Ферран Торрес перешёл во французский «ПСЖ» в летнее трансферное окно за 50 миллионов евро, а польский бомбардир Роберт Левандовски на правах свободного агента присоединился к представителю МЛС «Чикаго Файр».

«Левандовски определял целую эпоху»: заявление Деку

Испанскому изданию Мундо Депортиво Деку рассказал, насколько сложно будет восполнить пробел в линии атаки:

"От нас ушли два важных футболиста — Ферран и Роберт. Мы можем заменить Феррана новыми исполнителями, но найти замену Роберту очень сложно. Даже если нам удастся найти игрока высокого уровня, это будет непросто, поскольку он был звездой, определившей целую эпоху нашей команды. У нас есть внутренние варианты, но мы всё равно примем необходимые меры. Сейчас мы работаем над тем, чтобы найти наиболее подходящее решение и определить, что можно сделать до конца сезона", — заявил Деку.

Звёзды, покинувшие «Барселону», и ситуация в клубе

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«Топ-футболистам нужен победный проект»

Спортивный директор также рассказал о великом бренде «Барселоны» и будущих проектах клуба, добавив, что привлечь новых звёзд в команду не составит проблем:

"Любой футболист хочет перейти в «Барселону». А для привлечения игроков топ-уровня нужен чёткий и убедительный проект. Каждый футболист, пришедший сюда, впечатлён нашим проектом. Все они хотят вместе с нами завоевать новые трофеи и вписать свои имена в историю."

Как вы думаете, каким центральным нападающим «Барселона» сможет заменить опытного бомбардира Роберта Левандовски?

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