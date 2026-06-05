Грэм Поттер защитил Виктора Дьёкереша и Александра Исака от критики

Главный тренер сборной Швеции Грэм Поттер прокомментировал критику в адрес своих звездных нападающих Виктора Дьёкереша и Александра Исака. По словам специалиста, несмотря на различные оценки их игры в Англии, оба футболиста остаются талантами высокого уровня. Поттер отметил, что вклад нападающих в игру команды не соответствует внешней оценке. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Грэм Поттер особо выделил игру Виктора Дьёкереша. Нападающий «Арсенала» сыграл ключевую роль в выходе сборной Швеции на чемпионат мира. В матчах плей-офф квалификации против Польши он забил четыре гола, обеспечив успех своей команды. Несмотря на победу в Английской Премьер-лиге с «Арсеналом» и выход в финал Лиги чемпионов, Дьёкереш по-прежнему подвергается критике со стороны некоторых экспертов.

«Он забил четыре гола в двух матчах и вывел нас на чемпионат мира, его влияние впечатляет. С точки зрения «Арсенала», он также выполнил свою задачу: забивал голы и выигрывал трофеи с командой. Несмотря на столь тяжелый труд, его продолжают критиковать. Это часть мира, в котором мы живем, но его характер и трудолюбие на поле заслуживают восхищения», — сказал Поттер.

Также тренер защитил Александра Исака, проводящего сложный сезон в составе «Ливерпуля». На игру нападающего, трансфер которого обошелся в 125 миллионов фунтов стерлингов, повлияли травмы и давление высоких ожиданий. Поттер подчеркнул, что качество игры футболиста не изменилось, просто идет процесс адаптации к новой командной среде.

«Иногда мы думаем, что с приходом нового футболиста все само собой улучшится. Мы видели, на что способен Алекс в составе «Ньюкасла». Дело не в мастерстве игрока, а в том, как он находит свое место в системе «Ливерпуля». Его качество на месте, нужно лишь правильно выстроить взаимодействие с командой», — добавил тренер.