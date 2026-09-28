Ахрор Зиёдуллаев стал чемпионом Азии в Аити-Нагое

Делегация Узбекистана завоевала очередную золотую медаль на Азиатских играх Аити-Нагоя-2026. Член национальной сборной по курашу Ахрор Зиёдуллаев стал чемпионом Азии в весовой категории до 81 кг.

Зиёдуллаев победил всех своих соперников по ходу соревнований и вышел в финал. В решающем поединке он вышел на ковер с представителем Ирана Рамином Ахмадзодой.

Продемонстрировав свое мастерство в финальной встрече, узбекский палван одолел иранского соперника и занял высшую ступень пьедестала почета.

Еще «золото» от борцов кураш

Победа Ахрора Зиёдуллаева пополнила копилку делегации Узбекистана еще одной золотой медалью.

Также его чемпионство продолжило успешное выступление узбекских борцов на Аити-Нагоя-2026.

Ахрор Зиёдуллаев — чемпион Азиатских игр! Флаг Узбекистана вновь на высшей ступени пьедестала!