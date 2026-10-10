Сергей Лущан откровенно высказался о крупном поражении «Машъала» и кризисе лидеров

·45·Спорт
Сергей Лущан откровенно высказался о крупном поражении «Машъала» и кризисе лидеров

Идущий среди аутсайдеров узбекской Суперлиги мубарекский «Машъал» потертел серьезное поражение в очередном туре. Отправившись в гости в Коканд, мубарекцы уступили хозяева грубо со счетом 3:0. Грубые ошибки в штрафной площади и вялость в атаке стали причиной тяжелого поражения команды.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Машъала» Сергей Лущан открыто и резко побеседовал с журналистами о проблемах внутри команды, спаде в игре лидеров и кадровом дефиците.

«С такими ошибками нельзя было ожидать другого результата»

Оценивая игру, Сергей Лущан не скрывал, что грубые оплошности в линии обороны предопределили результат:

  • Неизбежность поражения: «Мы проиграли в матче. Из-за допущенных ошибок в нашей штрафной мы полностью заслужили сегодняшнее поражение. Раз совершаются такие грубые ошибки, то какого еще результата можно ожидать?» — критически оценил специалист;

  • Утеря игровой инициативы: Кокандцы максимально воспользовались возникшими возможностями, а «Машъал» не смог устранить ошибки в собственной штрафной площади.

Опытные игроки играют не так, как ожидалось: «Теперь будем полагаться на молодежь»

На вопрос журналистов об отсутствии в команде настоящего лидера, который мог бы повести за собой, и о снижении спортивной формы опытных футболистов вроде Сардора Абдураимова, Лущан ответил следующим образом:

  • Согласие с критикой: Тренер согласился с мнением задающего вопрос: «Вы сами задали вопрос и сами же ответили на него. Если бы наши лидеры демонстрировали тот футбол, которого мы ждем, нынешняя ситуация была бы совсем другой», — сказал он;

  • Резкий поворот в сторону молодежи: Из-за того, что опытные футболисты не могут себя проявить, клуб меняет стратегию: «Мы вносим изменения в состав. Наши молодые футболисты неплохи. Теперь мы будем полагаться на них, постараемся их развить и вывести в основной состав. У нас не осталось другого выхода».

Почему Мухтаров не вышел в основном составе?

В ходе обсуждения физического состояния команды и отхода назад в концовке матча тренер раскрыл причину того, почему Мухтаров остался в запасе:

  • Травма на тренировке: Футболист неожиданно получил повреждение на предматчевой тренировке: «Вообще-то он должен был играть в основном составе. Мы готовили его именно по такому плану. Но травма на тренировке все изменила, и мы были вынуждены выпустить на поле Журабаева»;

  • Выход на поле с обезболивающим уколом: «Он сам выразил готовность сыграть и сказал, что поможет, пусть даже с помощью уколов. Поэтому мы дали ему шанс в последние 15 минут».

Очередная потеря очков в Коканде еще больше осложнила положение мубарекского клуба в турнирной таблице. Сможет ли решение тренерского штаба сделать ставку на молодых игроков вытащить «Машъал» из опасной зоны — покажут следующие туры.

МашъалМубарекСергей ЛущанСуперлига Узбекистана
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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