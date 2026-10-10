Вторые выходные октября дарят любителям мирового футбола настоящую супернеделю. Нешуточные противостояния в английской Премьер-лиге, чемпионская гонка в Испании, неожиданное лидерство в итальянской Серии А, а также столкновение грандов в Про-лиге Саудовской Аравии вне всяких сомнений приковат болельщиков к экранам.

Ниже мы подробно ознакомимся с 7 важнейшими матчами предстоящего уик-энда и главными интригами вокруг них.

Суббота, 10 октября: лондонский реванш, давление на «Олд Траффорд» и столкновение звезд

1. «Арсенал» — «Лидс» (АПЛ, 16:30)

Главная интрига: Неожиданное поражение от «Брайтона» со счетом 0:3 стало холодным душем для подопечных Микеля Артеты. Теперь им необходимо восстановить утраченное доверие;

Факторы и статистика: «Лидс» продолжает беспроигрышную серию в чемпионате и готов оказать жесткое сопротивление. Однако история на стороне лондонцев — «Арсенал» под руководством Артеты обыгрывал «Лидс» на своем поле в 6 матчах подряд.

2. «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм» (АПЛ, 21:30)

Главная интрига: Битва за «выживание» двух английских грандов, крайне неудачно начавших сезон;

Состояние: «Тоттенхэм», несмотря на крупные летние приобретения, уступил «Астон Вилле» (2:3) и опустился на самое дно таблицы. «МЮ», записавший на свой счет лишь одну победу в чемпионате, страдает от травм в лазарете и нехватки стабильности. Это противостояние — единственный путь для обеих сторон выйти из психологического кризиса.

3. «Барселона» — «Хетафе» (Ла Лига, 21:30)

Главная интрига: Абсолютное доминирование каталонцев во главе с Ханси Фликом;

Статистическое превосходство: «Барса» одержала победы во всех 8 стартовых матчах, забив в ворота соперников аж 36 голов (в среднем 4,5 гола за игру). Благодаря потрясающей результативности Рафиньи команда превратилась в неудержимую силу. «Хетафе» же не только мало забивает (не более 2 за матч), но и не может разжиться очками на поле «Барселоны» с 2018 года.

4. «Аль-Хиляль» — «Аль-Иттихад» (Про-лига Саудовской Аравии, 23:00)

Главная интрига: Чемпионская битва между двумя могущественными суперклубами Аравийского полуострова;

Столкновение звезд: В составе «Аль-Хиляля» на поле выйдут Кулибали, Тео Эрнандес, Олли Уоткинс и Мартинелли, а идущий без поражений клуб из Джидды ведут за собой Вейналдум, Бергвейн и Эн-Несири. Команды, разделившие между собой 11 побед в 7 турах, определят лидера турнирной таблицы.

5. «Реал Мадрид» — «Вильярреал» (Ла Лига, 23:59)

Главная интрига: «Королевский клуб», оказавшийся перед лицом сложного календаря и проблем в обороне;

Потери: Возвращение Мбаппе из сборной с травмой, безголевая серия Винисиуса и напряженная ситуация в центре защиты запутывают планы Жозе Моуринью. Перед тяжелыми матчами против «Ромы», «Севильи», «Лейпцига» и «Барселоны» мадридцы обязаны побеждать «желтую субмарину».

Воскресенье, 11 октября: римский ренессанс и суперкласико на «Энфилде»

6. «Комо» — «Рома» (Серия А, 15:30)

Главная интрига: Визит сенсационного лидера «Ромы» в крепость Фабрегаса;

Цена матча: Римляне впервые с сезона 2014/15 провели первые 5 туров без поражений и возглавляют таблицу (связка Мален и Дибала находится в отличной форме). Тем не менее, «Комо» опасен дома: сохраняется традиция, при которой во всех 4 предыдущих очных встречах между командами побеждали именно хозяева.

Главная интрига: Столкновение новой эпохи в Англии — Андони Ираола против Энцо Марески;

Шанс для Хусанова: Для «Манчестер Сити», оказавшегося под прессингом финансовых обвинений независимой комиссии, этот матч станет плацдармом для демонстрации характера. В игре против не знающего поражений, но утопающего в ничьих «Ливерпуля» оценивается высокая вероятность появления на поле узбекистанского защитник Абдукодыра Хусанова — ожидается, что итальянский специалист прибегнет к ротации в защите, чтобы справиться с давлением «Энфилда».

Ожидается, что эти жаркие матчи недели не только перекроят турнирную таблицу, но и определят общую чемпионскую интригу сезона.