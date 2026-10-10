Раскрыты подробности тайных переговоров между «Манчестер Сити» и АПЛ
Появились резонансные сведения вокруг крупнейшего финансового конфликта в истории Английской Премьер-лиги (АПЛ). Как сообщает авторитетное агентство Bloomberg, руководство действующего чемпиона «Манчестер Сити», обвиняемого в нарушении финансовых правил, провело с АПЛ предварительные закрытые переговоры о мирном урегулировании этого дела.
Однако первоначальные контакты между сторонами вскоре зашли в тупик, и диалог был приостановлен.
Спасение в обмен на отступные: какой сценарий обсуждался?
Стороны оценили возможность достижения соглашения по делу, насчитывающему более 115 пунктов о нарушении правил финансового «Фаир Плай»:
Крупный штраф: В ходе обсуждений поднимался вариант выплаты клубом рекордной для АПЛ гигантской суммы компенсации;
Уход от суровых наказаний: Подобная финансовая сделка подразумевала, что «горожане» смогут избежать самых жестоких наказаний — угрозы исключения из лиги в низший дивизион и лишения завоеванных чемпионских титулов;
Почему остановились переговоры? Обсуждения начались до того, как возникла вероятность признания клуба виновным практически по всем пунктам. Но поскольку «Манчестер Сити» последовательно утверждал, что он полностью прав и невиновен, диалог был официально прекращен.
Мнения экспертов и недовольство клубов-соперников
Некоторые юристы и специалисты по спортивным финансам считают, что сценарий урегулирования путем выплаты крупного штрафа по итогам дела все еще вероятен. Однако для этого существуют серьезные препятствия:
Позиция «Ливерпуля» и «Арсенала»: Сообщается, что другие ведущие команды АПЛ, в частности главные конкуренты «Сити» — «Арсенал» и «Ливерпуль», решительно выступают против подобных закулисных соглашений руководства лиги с клубом;
Требование справедливого суда: Гранд-клубы требуют, чтобы любая команда, обвиняемая в финансовых махинациях, независимо от ее статуса и денег, понесла реальное и суровое наказание в соответствии со спортивными принципами.
Если независимая комиссия официально признает «Манчестер Сити» виновным, наказание, которое будет применено к команде, может изменить историю не только английского, но и всего мирового спорта.
Комментарии 0
…