Морган Роджерс может перейти в Реал Мадрид или Барселону

·362·Спорт
Морган Роджерс может перейти в Реал Мадрид или Барселону
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Звезда Астон Виллы Морган Роджерс привлек внимание европейских грандов яркой игрой в английской Премьер-лиге. На фоне роста трансферной стоимости 23-летнего атакующего полузащитника экс-футболист Энди Таунсенд считает, что он способен выступать за такие клубы, как Реал Мадрид или Барселона. Об этом сообщает Goal.com .

По мнению Таунсенда, Роджерс благодаря своей физической мощи и универсальности может усилить любую команду мира. «Это игрок уровня, позволяющего выступать в абсолютно любом клубе, включая Барселону и Реал Мадрид. Его потенциал огромен, и футболистов с такими качествами очень мало», — подчеркнул эксперт.

В то же время Астон Виллу предостерегли от трансфера нападающего Арсенала Габриэла Жезуса. Хотя бразильский форвард пять раз становился чемпионом английской Премьер-лиги в составе Манчестер Сити и Арсенала, его постоянные травмы могут создать серьезные риски для команды Унаи Эмери.

Будущее Моргана Роджерса также может зависеть от его выступлений за сборную Англии под руководством Томаса Тухеля. Если он проявит себя на международной арене, его цена резко возрастет. Это неизбежно усилит интерес не только испанских грандов, но и таких клубов, как ПСЖ.

В настоящее время серьезный интерес к Роджерсу проявляет и Арсенал. Однако Астон Вилла постарается сохранить свой главный актив или отпустит его только за очень крупные деньги. Что касается Габриэла Жезуса, руководству клуба придется серьезно взвесить все риски трансфера стоимостью 20 миллионов фунтов.

Астон ВиллаРеал МадридБарселонаАрсеналГабриэл Жезус
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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