Британские ученые открыли новый вид крокодила, живший 170 миллионов лет назад

·0·Мир
Британские ученые открыли новый вид крокодила, живший 170 миллионов лет назад

Британские ученые открыли новый вид крокодилов, живший на Земле 170 миллионов лет назад. Его зубы были настолько тонкими, что напоминали зубочистки. По этой причине он питался в основном мелкой рыбой и другими небольшими водными животными. Об этом сообщает Те Индепендент.

Новый вид получил название Ктеносучус тенуиденс. Открытие было совершено исследователями из Портсмутского университета в Великобритании и Университета Хасана ИИ в Марокко.

Ископаемые останки древнего пресмыкающегося были найдены в Атласских горах на юго-востоке современного Марокко. Ученые изучили зубы с помощью микроскопа и обнаружили на них расположенные близко друг к другу особые ребрышки. Такая структура указывает на то, что способ питания животного был весьма специфическим.

Исследователи предполагают, что он питался мелкой рыбой, ракообразными и другими водными организмами. Строение его челюстей и зубов также было схоже с некоторыми птерозаврами, жившими в юрский период. Эти животные, возможно, питались, отфильтровывая мелкие организмы из воды.

Исследование показывает, что различные группы доисторических животных независимо друг от друга приспосабливались к схожим способам питания. Эта находка также помогает понять, что родственники древних крокодилов обитали в гораздо более разнообразных средах и обладали большими вариантами способов питания, чем считалось ранее.

Suvda ko‘zlari yumilgan holda turgan timsohning yon tomondan ko‘rinishi.
Ctenosuchus tenuidensПортсмутский университетУниверситет Хасана IIАтласские горы
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Крокодил напал на сотрудника зоопарка и убил егоКрокодил напал на сотрудника зоопарка и убил его9 сентября 18:56Во Флориде женщина лишилась руки в результате нападения аллигатораВо Флориде женщина лишилась руки в результате нападения аллигатора13 августа 18:48В камнях пирамид обнаружен новый вид крокодила возрастом 45 миллионов летВ камнях пирамид обнаружен новый вид крокодила возрастом 45 миллионов лет8 октября 10:11В аэропорту Турина в багаже пассажира обнаружили голову крокодилаВ аэропорту Турина в багаже пассажира обнаружили голову крокодила10 сентября 10:09На берегу реки крокодил напал на ребенкаНа берегу реки крокодил напал на ребенка19 июля 19:07В Индии крокодил напал на 12-летнего ребенкаВ Индии крокодил напал на 12-летнего ребенка18 июля 16:53
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
Разница в весе двух младенцев, родившихся в один день, поразила всех
Разница в весе двух младенцев, родившихся в один день, поразила всех
Участник, проспавший 90 минут в Японии, получит $14 тысяч
Участник, проспавший 90 минут в Японии, получит $14 тысяч
В Турции нашли Ноев ковчег? Ученые обнаружили под землей тоннели
В Турции нашли Ноев ковчег? Ученые обнаружили под землей тоннели
61-летняя женщина родила ребенка своей дочери
61-летняя женщина родила ребенка своей дочери
На рисовых полях «работают» утки: как они помогают фермерам?
На рисовых полях «работают» утки: как они помогают фермерам?
38-летняя женщина ждет сразу четырех одинаковых мальчиков-близнецов
38-летняя женщина ждет сразу четырех одинаковых мальчиков-близнецов
Найден ли ковчег Ноя в Турции? Под таинственной структурой обнаружены комнаты и туннель
Найден ли ковчег Ноя в Турции? Под таинственной структурой обнаружены комнаты и туннель