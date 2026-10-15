Британские ученые открыли новый вид крокодила, живший 170 миллионов лет назад

Британские ученые открыли новый вид крокодилов, живший на Земле 170 миллионов лет назад. Его зубы были настолько тонкими, что напоминали зубочистки. По этой причине он питался в основном мелкой рыбой и другими небольшими водными животными. Об этом сообщает Те Индепендент.

Новый вид получил название Ктеносучус тенуиденс. Открытие было совершено исследователями из Портсмутского университета в Великобритании и Университета Хасана ИИ в Марокко.

Ископаемые останки древнего пресмыкающегося были найдены в Атласских горах на юго-востоке современного Марокко. Ученые изучили зубы с помощью микроскопа и обнаружили на них расположенные близко друг к другу особые ребрышки. Такая структура указывает на то, что способ питания животного был весьма специфическим.

Исследователи предполагают, что он питался мелкой рыбой, ракообразными и другими водными организмами. Строение его челюстей и зубов также было схоже с некоторыми птерозаврами, жившими в юрский период. Эти животные, возможно, питались, отфильтровывая мелкие организмы из воды.

Исследование показывает, что различные группы доисторических животных независимо друг от друга приспосабливались к схожим способам питания. Эта находка также помогает понять, что родственники древних крокодилов обитали в гораздо более разнообразных средах и обладали большими вариантами способов питания, чем считалось ранее.