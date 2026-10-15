Шавкат Мирзиёев и Ильхам Алиев обсудили стратегическое союзничество в Баку

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев в рамках рабочего визита в город Баку провел встречу с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. На переговорах на высшем уровне были всесторонне рассмотрены вопросы дальнейшего расширения стратегического партнерства и союзнических отношений между двумя государствами, а также реализации ранее достигнутых договоренностей.

В начале встречи глава государства искренне поздравил лидера Азербайджана с успешным председательством в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и высоким уровнем организации его седьмого саммита.

Продолжение исторического визита в августе

В ходе диалога глав двух братских государств проанализировано исполнение важных соглашений, подписанных во время государственного визита президента Азербайджана в Узбекистан в августе текущего года:

Стратегическое союзничество укрепляется: с удовлетворением отмечено налаживание эффективного диалога во всех сферах и направлениях, начиная с государственных ведомств и заканчивая деловыми кругами;

Договорённости претворяются в жизнь: в рамках приоритетных задач, определенных в августе, обсуждены меры по ускорению совместных проектов.

Экономические показатели: 30-процентный рост товарооборота

В ходе переговоров особо отмечены реальные достижения в торгово-экономической и инвестиционной сферах:

Объемы торговли выросли: с начала текущего года взаимный товарооборот между Узбекистаном и Азербайджаном значительно увеличился — на 30 процентов ;

Промышленная кооперация и инфраструктура: крупные кооперационные проекты в сферах геологии, энергетики, строительства, транспорта, логистики, легкой промышленности и туризма перешли в активную практическую фазу;

Культурно-гуманитарные связи: последовательно продолжаются совместные культурно-гуманитарные программы, богатые мероприятиями, направленными на еще большее сближение двух народов.

Международная повестка дня и планы на будущее

Шавкат Мирзиёев и Ильхам Алиев также обменялись мнениями по актуальным вопросам международного и регионального значения, определили график запланированных на будущее двусторонних и многосторонних мероприятий.

Данный диалог на высшем уровне, прошедший в Баку, в очередной раз продемонстрировал, что многоплановые связи между Узбекистаном и Азербайджаном обогащаются новым, практическим содержанием.