«Барселона» выиграла 4 из 5 последних матчей в «Эль-Класико» — продолжится ли серия?

·0·Спорт
«Барселона» выиграла 4 из 5 последних матчей в «Эль-Класико» — продолжится ли серия?

Сегодня вечером, 25 октября, стартует центральное событие, которого с нетерпением ждали миллионы поклонников мирового футбола — очередное «Эль-Класико» в рамках 10-го тура испанской Ла Лиги.

Этот поединок, который пройдет на великолепном каталонском стадионе «Спортиф Камп Ноу», начнется в ночь с 26 октября на 01:00 по ташкентскому времени. Обслуживать этот бескомпромиссный и напряженный матч доверено бригаде арбитров во главе с опытным судьей Хсуаном Мартинесом Мунуэрой.

Последние пять официальных противостояний: абсолютное превосходство «Барселоны»

Если взглянуть на статистику последних официальных матчей между командами, бросается в глаза явное превосходство каталонского клуба: в последних 5 встречах «Барселона» победила в 4, и лишь в 1 — «Реал Мадрид».

  • 10.05.2026, Ла Лига (35-й тур): «Барселона» — «Реал» 2:0;

  • 11.01.2026, Суперкубок Испании (финал): «Барселона» — «Реал» 3:2;

  • 26.10.2025, Ла Лига (10-й тур): «Реал» — «Барселона» 2:1 (последняя и единственная победа «сливочных»);

  • 11.05.2025, Ла Лига (35-й тур): «Барселона» — «Реал» 4:3;

  • 26.04.2025, Кубок Испании (финал): «Барселона» — «Реал» 3:2.

Почему эта игра станет поворотным моментом 10-го тура?

В разгар борьбы за чемпионство в текущем сезоне Ла Лиги это классическое дерби прольет свет на ряд стратегических вопросов:

  • Психологическое преимущество: «Барселона» намерена продолжить успешную серию в очных матчах и еще больше укрепить свои позиции лидера в турнирной таблице;

  • Жажда реванша: Мадридцы же ставят перед собой цель победить в сложном испытании на поле соперника, положить конец отрицательной серии и сократить разрыв в очках;

  • Судейское давление: На группу арбитров во главе с Мунуэрой возложена ответственность на профессиональном уровне сдерживать традиционные страсти, спорные ситуации и давление между обоими клубами.

Эль-КласикоБарселонаРеал МадридЛа Лига
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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