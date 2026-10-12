Лапорта признал Ламина Ямаля главным претендентом на «Золотой мяч»

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о шансах молодого вундеркинда клуба Ламина Ямаля в борьбе за самую престижную индивидуальную награду мирового футбола — «Золотой мяч» (Баллон д'Ор). Как сообщает издание Барка Универсал, глава клуба твердо подчеркнул, что обладатель юного таланта всесторонне заслуживает этот трофей благодаря своим грандиозным достижениям в прошлом сезоне.

Лапорта выразил надежду, что несмотря на то, что результаты перед церемонией, которая состоится 26 октября, держатся в строжайшем секрете, итоговое решение будет опираться на принципы справедливости.

«Завоевание этого трофея Ямалем будет справедливым решением»

Глава «Барселоны» обосновал кандидатуру испанского вингера следующими важными аргументами:

Грандиозные победы и рекордный сезон: «Если Ямаль завоюет эту награду, это будет абсолютно справедливо. Потому что он провел феноменальный сезон — выиграл чемпионство Ла Лиги и одержал победу на самой большой вершине — чемпионате мира. Короче говоря, Ламин полностью заслуживает «Золотой мяч», — сказал Лапорта;

Вера в собственные силы: Президент поддержал личные амбиции футболиста: «Он и сам чувствует, что достоин этого трофея, и говорит об этом открыто. Я оцениваю такой смелый настрой только положительно».

Лондон ждет: 26 октября все прояснится

В преддверии важнейшего футбольного вечера года интрига достигла своего пика:

Строго засекреченные голоса: «Мы скоро увидим, чем все закончится. Пока результаты держатся в строжайшем секрете. Мы с большим интересом и нетерпением ждем вечера награждения», — добавил глава каталонского клуба;

Место и дата проведения церемонии: Торжественная церемония вручения «Золотого мяча» пройдет 26 октября текущего года в городе Лондоне ;

Действующий победитель: Напомним, что в прошлом сезоне эту престижную награду завоевал нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле.

Если 26 октября Ламин Ямаль примет эту награду, он впишет свое имя золотыми буквами в историю футбола как одна из самых молодых звезд, завоевавших «Золотой мяч».