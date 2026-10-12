Лапорта признал Ламина Ямаля главным претендентом на «Золотой мяч»

·58·Спорт
Лапорта признал Ламина Ямаля главным претендентом на «Золотой мяч»

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о шансах молодого вундеркинда клуба Ламина Ямаля в борьбе за самую престижную индивидуальную награду мирового футбола — «Золотой мяч» (Баллон д'Ор). Как сообщает издание Барка Универсал, глава клуба твердо подчеркнул, что обладатель юного таланта всесторонне заслуживает этот трофей благодаря своим грандиозным достижениям в прошлом сезоне.

Лапорта выразил надежду, что несмотря на то, что результаты перед церемонией, которая состоится 26 октября, держатся в строжайшем секрете, итоговое решение будет опираться на принципы справедливости.

«Завоевание этого трофея Ямалем будет справедливым решением»

Глава «Барселоны» обосновал кандидатуру испанского вингера следующими важными аргументами:

  • Грандиозные победы и рекордный сезон: «Если Ямаль завоюет эту награду, это будет абсолютно справедливо. Потому что он провел феноменальный сезон — выиграл чемпионство Ла Лиги и одержал победу на самой большой вершине — чемпионате мира. Короче говоря, Ламин полностью заслуживает «Золотой мяч», — сказал Лапорта;

  • Вера в собственные силы: Президент поддержал личные амбиции футболиста: «Он и сам чувствует, что достоин этого трофея, и говорит об этом открыто. Я оцениваю такой смелый настрой только положительно».

Лондон ждет: 26 октября все прояснится

В преддверии важнейшего футбольного вечера года интрига достигла своего пика:

  • Строго засекреченные голоса: «Мы скоро увидим, чем все закончится. Пока результаты держатся в строжайшем секрете. Мы с большим интересом и нетерпением ждем вечера награждения», — добавил глава каталонского клуба;

  • Место и дата проведения церемонии: Торжественная церемония вручения «Золотого мяча» пройдет 26 октября текущего года в городе Лондоне;

  • Действующий победитель: Напомним, что в прошлом сезоне эту престижную награду завоевал нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле.

Если 26 октября Ламин Ямаль примет эту награду, он впишет свое имя золотыми буквами в историю футбола как одна из самых молодых звезд, завоевавших «Золотой мяч».

Жоан ЛапортаЛамин ЯмальЗолотой мячБарселона
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Спортивный директор Эспаньола извинился из-за звезды БарселоныСпортивный директор Эспаньола извинился из-за звезды Барселоны30 сентября 09:50Энтони Гордон высказался о претендентах на «Золотой мяч»Энтони Гордон высказался о претендентах на «Золотой мяч»24 сентября 16:16Ханси Флик поддержал претензии Ламина Ямаля на «Золотой мяч»Ханси Флик поддержал претензии Ламина Ямаля на «Золотой мяч»15 сентября 19:32Жорже Мендеш назвал Ламина Ямаля лучшим игроком мираЖорже Мендеш назвал Ламина Ямаля лучшим игроком мира15 сентября 11:15Ламин Ямаль заявил о своих претензиях на «Золотой мяч» 2026 годаЛамин Ямаль заявил о своих претензиях на «Золотой мяч» 2026 года14 сентября 13:17«Больше никакого молчания!»: «Барселона» объявила свой выбор на «Золотой мяч»«Больше никакого молчания!»: «Барселона» объявила свой выбор на «Золотой мяч»12 сентября 06:36
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове
«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове