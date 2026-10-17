Ривалдо назвал того, кто должен получить «Золотой мяч»...

Легендарная звезда сборной Бразилии и каталонской «Барселоны», бывший обладатель «Золотого мяча» Ривалдо поделился своими прогнозами в преддверии вручения самой престижной индивидуальной награды в мировом футболе.

В интервью изданию «РБ Спорт» опытный специалист назвал молодого вундеркинда «Барселоны» Ламина Ямаля сильнейшим кандидатом в борьбе за нынешний трофей, а также отметил других звезд континента.

«У Ямаля очень высокие шансы»: что сказал Ривалдо?

Бразильская легенда особо выделил заслуги нескольких футболистов в числе главных претендентов:

Преимущество Ламина Ямаля: «У Ламина Ямаля очень высокие шансы — он выиграл чемпионат мира со сборной Испании и демонстрирует фантастическую игру в составе “Барселоны”;

Европейские звезды: Также достойны награды бомбардиры высокого уровня, такие как Килиан Мбаппе, Джуд Беллингем и Гарри Кейн;

Феномен Месси: Я бы также особо отметил Лионеля Месси, который хоть и выступает в США, на поле по-прежнему демонстрирует неповторимый футбол мирового уровня», — сказал Ривалдо.

Дата церемонии и прошлогодний обладатель

До самого интригующего события года остались считанные дни:

День награждения: Торжественная церемония вручения «Золотого мяча» (Баллон д'Ор) 2026 года пройдет в понедельник, 26 октября ;

Действующий победитель: Напомним, в прошлом сезоне эта престижная индивидуальная награда досталась нападающему сборной Франции и «ПСЖ» Усману Дембеле.

Результаты голосования этого года могут запомниться восхождением на трон представителя молодого поколения Ламина Ямаля или победой опытных бомбардиров.