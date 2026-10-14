Международный суперматч в Карши: какой опасный соперник ждет «Насаф» в ЛЧА-2?

В рамках 2-го тура Лиги чемпионов Азии-2 каршинский «Насаф» на своем поле примет один из самых титулованных клубов Объединенных Арабских Эмиратов — «Аль-Вахду». Для команды из Карши, которая в первом туре разошлась миром на выезде с бахрейнским «Аль-Халидия» (0:0), нынешнее испытание обещает быть весьма серьезным и напряженным.

Встреча начнется 14 октября на стадионе «Центральный» в городе Карши, в 18:45 по ташкентскому времени.

«Аль-Вахда»: История, трофеи и международный опыт

Этот клуб, защищающий честь Абу-Даби, по праву считается одним из флагманов футбола ОАЭ:

Название и прозвище: В переводе с арабского слово «Аль-Вахда» означает «Солидарность» или «Единство». Среди болельщиков клуб известен под прозвищем «Аль-Анаби» («Темно-красные») из-за цвета формы;

Внутренние трофеи: Клуб является 4-кратным чемпионом ОАЭ (1998/99, 2000/01, 2004/05, 2009/10), 2-кратным обладателем Кубка Президента, 4-кратным обладателем Кубка лиги и 4-кратным обладателем Суперкубка страны. По итогам завершившегося сезона 2025/26 команда также завоевала Кубок лиги, обыграв в финале «Аль-Айн» в серии пенальти;

Достижения на международной арене: В ЛЧА 2007 года команда оставила не у дел «Аль-Хиляль» и дошла до полуфинала. Также она приобрела большой опыт, приняв участие в Клубном чемпионате мира 2010 года.

Парад тренеров и звезд: Кем стоит опасаться?

В составе клуба из Абу-Даби собраны имена, хорошо знакомые любителям не только азиатского, но и мирового футбола:

Главный тренер — Периклес Шамушка: 61-летний опытный бразильский специалист. Он возглавлял такие команды, как «Аль-Хиляль», «Аль-Шабаб», «Аль-Гарафа» из Саудовской Аравии, а также впервые в истории привел клуб «Аль-Файсали» к победе в Королевском кубке;

Кристиан Бентеке: Мощный бельгийский нападающий, блиставший в английской Премьер-лиге за «Ливерпуль», «Астон Виллу» и «Кристал Пэлас». Присоединившись к команде в январе 2026 года, Бентеке представляет собой постоянную угрозу в штрафной площади соперника;

Омар Харбин: Лучший бомбардир сборной Сирии, признанный «Лучшим игроком Азии» в 2017 году. Обладающий большим опытом выступлений в ЛЧА в составе «Аль-Хиляля», этот нападающий считается лидером команды с 2021 года;

Дорогие новые легионеры: В летнее трансферное окно клуб приобрел полузащитника сборной Словении Адама Гнезду Черина из греческого «Панатинаикоса» за 3 миллиона евро. В состав также были привлечены Мусса Диарра из «Алавеса», аргентинец Лаутаро Монтенегро и местная звезда Кайо Канедо.

Ситуация в группе: Визит в Карши после волевой победы

«Аль-Вахда» начала розыгрыш ЛЧА-2 с бескомпромиссной борьбы:

Камбек в первом туре: Проигрывая по ходу стартового матча против кувейтского «Кувейт СК» со счетом 0:2 уже к 8-й минуте, команда из Абу-Даби в итоге вырвала драматичную победу со счетом 3:2 . А победный гол на 90+7-й минуте забил именно Кристиан Бентеке;

Задача «Насафа»: Для подопечных Рузикула Бердыева, выступающих перед своими болельщиками, главной целью станет нейтрализация мощного атакующего трио соперника и компенсация потери очков в первом туре.

Ожидается, что это противостояние на стадионе «Центральный» в Карши станет одним из самых важных и напряженных матчей на пути к победе в группе.