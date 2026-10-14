Драматичный матч в ЛЧ-2: «Насаф» уступил «Аль-Вахде» в Карши

В рамках 2-го тура Лиги чемпионов Азии-2 каршинский «Насаф» на своем поле принял клуб «Аль-Вахда» из Объединенных Арабских Эмиратов. В напряженной и полной драматизма встрече на стадионе «Марказий» гости одержали победу со счетом 2:1 и укрепили свое лидерство в группе.

Непредвиденные ситуации еще в первом тайме, в частности, нереализованный пенальти голкипера каршинцев Абдувохида Нематова и два гола нападающего соперника Крупски, решили исход матча.

Драма первого тайма: удары Крупски и ошибка вратаря

Встреча началась под активным натиском гостей, и основные события произошли уже в первой половине игры:

Открытие счета: на 23-й минуте нападающий «Аль-Вахды» Крупски воспользовался пробелом в обороне каршинцев и открыл счет (0:1);

Пенальти на 38-й минуте: у «Насафа» была отличная возможность восстановить равновесие. Однако голкипер каршинцев Абдувохид Нематов, взявшийся исполнять 11-метровый штрафной удар, ошибся с точки и не смог отправить мяч в ворота;

Дубль Крупски: всего минуту спустя, на 39-й минуте, тот же Крупски умело воспользовался своим шансом и увеличил разрыв в счете до двух мячей (0:2).

Второй тайм: быстрый гол Абдухоликова и безрезультатный прессинг

После перерыва Рузикул Бердыев произвел замены в составе, и это быстро принесло свои плоды:

Быстрый ответный гол: на 46-й минуте вышедший на поле вместо Юсуфа Отубанджо нападающий Бобур Абдухоликов уже спустя минуту, на 47-й минуте, сократил счет (1:2);

Атаки и нервные минуты: после забитого мяча каршинцы оказали мощное давление на ворот соперника. Несмотря на ряд проведенных замен, «Аль-Вахда» сохранила оборонительную дисциплину и продолжала создавать угрозу в контратаках с помощью Кристиана Бентеке;

Желтые карточки: в бескомпромиссном поединке арбитр предупредил Голиба Гайбуллаева (14), Ойбека Рустамова (29) и Пату Гудушаури (83) из состава «Насафа», а у гостей — Джадсома (76).

Ход матча и составы

ЛЧ-2. 2-тур

«Насаф» (Узбекистан) — «Аль-Вахда» (ОАЭ) — 1:2

14 октября, Карши, стадион «Марказий»

Голы: Бобур Абдухоликов (47) — Крупски (23, 39)

Нереализованный пенальти: Абдувохид Нематов (38)

«Насаф»: Абдувохид Нематов, Зафармурод Абдурахматов (Диёр Абдуназаров, 74), Голиб Гайбуллаев, Алибек Давронов (Дилшод Муртазоев, 74), Шароф Мухиддинов, Умар Эшмуродов, Ойбек Рустамов (Сардор Бахромов, 46), Аббос Гуломов (Пата Гудушаури, 74), Мурод Рахматов, Аденис Шала, Юсуф Отубанджо (Бобур Абдухоликов, 46).

«Аль-Вахда»: Факундо Инсфран, Бургаш (Гуга, 79), Лукас Пимента, Горбани, Аль-Маджид, Джадсом, Мусса Диарра (Агбинон, 68), Хамад, Адам Гнезда Черин, Крупски (Огбу, 79), Кристиан Бентеке.

Ситуация в группе

После этой победы клуб из Абу-Даби «Аль-Вахда» довел количество своих очков до 6 и стал лидером группы. На счету «Насафа», записавшего в двух турах одну ничью и одно поражение, осталось 1 очко.

Во втором матче группы «Аль-Кувейт» (0 очков) примет на своем поле бахрейнский клуб «Аль-Халидия» (1 очко). Для каршинского клуба в следующих турах больше нет права терять очки, если они хотят сохранить шансы на выход в плей-офф.