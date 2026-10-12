«Пахтакор» сыграл вничью с «Аль-Кадисией» в ЛЧА

В рамках Западного региона элитного турнира Лиги чемпионов Азии ташкентский клуб «Пахтакор» вышел на поле против саудовской «Аль-Кадисии». Встреча завершилась со счетом 1:1. В матче первыми счет открыли гости, после чего «Пахтакор» восстановил равновесие с пенальти.

Игрок «Аль-Кадисии» Тейани Рейндерс забил гол на 35-й минуте и вывел свою команду вперед. «Пахтакор» же ушел от поражения благодаря голу Достонбека Хамдамова с пенальти на 89-й минуте.

Согласно статистике матча, «Аль-Кадисия» имела преимущество по владению мячом с 54 процентами. У «Пахтакора» этот показатель составил 46 процентов.

Хозяева также были впереди по количеству ударов по воротам: «Пахтакор» пробил 19 раз, а соперник — 15 раз. Однако точных ударов в створ ворот оказалось больше у «Аль-Кадисии»: 3 против 2.

По угловым ударам саудовцы победили со счетом 7:5. Количество передач составило 521 у «Аль-Кадисии» и 449 у «Пахтакора». По фолам «Пахтакор» нарушил правила 9 раз, а соперник — 13 раз. Обе команды получили по одной желтой карточке.