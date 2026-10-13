Главный тренер «Атлетико» объявил свой план на матч против «Манчестер Юнайтед»...

·40·Спорт
Главный тренер «Атлетико» объявил свой план на матч против «Манчестер Юнайтед»...

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался перед прессой в преддверии важного противостояния с английским клубом «Манчестер Юнайтед» в рамках 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. В интервью авторитетному испанскому изданию Marca аргентинский специалист открыто высказался о силе соперника, его мощном прессинге и ожидаемых тактических планах.

Хотя в начале сезона английский клуб потерпел ряд ничьих, Симеоне подчеркнул, что они не имеют права недооценивать их атакующий потенциал.

Оценка соперника и тактический подход от Симеоне

Наставник «Атлетико» особо подчеркнул сложность предстоящего матча:

  • Прессинг и скорость: «Завтра на нашем поле нас ждет игра против соперника, который очень хорошо прессингует и имеет в своем составе футболистов с высокой скоростью»;

  • Фактор опасных моментов: «Несмотря на ничьи в начале сезона, манкунианцы создают очень много голевых моментов, прямо как в прошлом сезоне»;

  • Решающая задача: «Это — “Манчестер Юнайтед”. Поэтому мы должны направить ход игры в такое русло, чтобы создать для соперника максимальные проблемы».

Детали и время матча

  • Турнир: Лига чемпионов УЕФА, общий этап, 2-й тур;

  • Место проведения: столица Испании, Мадрид, стадион «Метрополитано»;

  • Время начала: Матч начнется 14 октября в 00:00 по ташкентскому времени.

Ожидается, что этот напряженный поединок в Мадриде станет одним из самых бескомпромиссных и богатых на неожиданные результаты противостояний в еврокубках.

Атлетико МадридМанчестер ЮнайтедЛига чемпионов УЕФАДиего Симеоне
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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