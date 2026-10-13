Главный тренер «Атлетико» объявил свой план на матч против «Манчестер Юнайтед»...

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался перед прессой в преддверии важного противостояния с английским клубом «Манчестер Юнайтед» в рамках 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. В интервью авторитетному испанскому изданию Marca аргентинский специалист открыто высказался о силе соперника, его мощном прессинге и ожидаемых тактических планах.

Хотя в начале сезона английский клуб потерпел ряд ничьих, Симеоне подчеркнул, что они не имеют права недооценивать их атакующий потенциал.

Оценка соперника и тактический подход от Симеоне

Наставник «Атлетико» особо подчеркнул сложность предстоящего матча:

Прессинг и скорость: «Завтра на нашем поле нас ждет игра против соперника, который очень хорошо прессингует и имеет в своем составе футболистов с высокой скоростью»;

Фактор опасных моментов: «Несмотря на ничьи в начале сезона, манкунианцы создают очень много голевых моментов, прямо как в прошлом сезоне»;

Решающая задача: «Это — “Манчестер Юнайтед”. Поэтому мы должны направить ход игры в такое русло, чтобы создать для соперника максимальные проблемы».

Детали и время матча

Турнир: Лига чемпионов УЕФА, общий этап, 2-й тур;

Место проведения: столица Испании, Мадрид, стадион «Метрополитано»;

Время начала: Матч начнется 14 октября в 00:00 по ташкентскому времени.

Ожидается, что этот напряженный поединок в Мадриде станет одним из самых бескомпромиссных и богатых на неожиданные результаты противостояний в еврокубках.