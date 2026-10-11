После интереса грандов АПЛ Хулиано Симеоне принял решение по своему будущему в клубе

Гранды английской Премьер-лиги проявляют серьезный интерес к приобретению атакующего полузащитника мадридского «Атлетико» Хулиано Симеоне. Однако, по информации известного инсайдера и журналиста Экрема Конура, 23-летний аргентинский талант, несмотря на поступающие из Англии предложения, не намерен покидать мадридский гранд.

Хулиано, который является младшим сыном главного тренера команды Диего Симеоне, в настоящее время сосредоточен исключительно на прогрессе в рядах «матрасников» и укреплении своих позиций в основном составе.

В центре внимания гигантов АПЛ: Кто претендует на игрока?

Яркая игра Хулиано Симеоне в Ла Лиге привлекла внимание ведущих клубов Европы:

Гонка английских грандов: Услугами футболиста одновременно интересуются три именитых клуба — «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и лондонский «Тоттенхэм», которые внимательно следят за ситуацией вокруг него;

Рыночная стоимость и долгосрочное соглашение: В настоящее время трансферная стоимость футболиста оценивается в 40 миллионов евро. Его действующий контракт с «Атлетико» подписан до лета 2030 года.

Невероятные отступные: Барьер в 500 миллионов евро

Руководство «Атлетико» внесло в контракт жесткий пункт, чтобы другие команды не смогли забрать их воспитанника:

Рекордные отступные: Согласно действующему соглашению Симеоне, любой клуб, который захочет выкупить его без согласия главного тренера и клуба, обязан выплатить отступные в размере ровно 500 миллионов евро ;

Преданность футболиста: Несмотря на наличие выгодных с финансовой точки зрения предложений, Хулиано считает приоритетом в своей карьере продолжение выступлений за мадридцев под руководством отца.

Полезные действия в сезоне: Резвый старт

Хулиано Симеоне демонстрирует высокую эффективность в текущем чемпионате Испании:

4 результативных действия в 8 матчах: В новом сезоне Ла Лиги он выходил на поле в 8 встречах и успел записать на свой счет 2 гола и 2 голевые передачи ;

Универсализм в атаке: Благодаря не только своим скоростным действиям на фланге, но и усердию в прессинге он становится важной фигурой в лини атаки своей команды.

Мадридцы продемонстрировали намерение сохранить одного из своих лидеров на долгий срок и одновременно отправили четкий сигнал клубам АПЛ на трансферном рынке: Хулиано Симеоне не продается.