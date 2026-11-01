Энцо Мареска прокомментировал поражение от «Брайтона» и ошибки в обороне

·94·Спорт
Энцо Мареска прокомментировал поражение от «Брайтона» и ошибки в обороне

В рамках 9-го тура Английской Премьер-лиги на своем поле уступив «Брайтону» со счетом 0:1, «Манчестер Сити» главный тренер Энцо Мареска принял участие в послематчевой пресс-конференции. В интервью авторитетному изданию Sky Sports итальянский специалист откровенно проанализировал причины второй неудачи команды подряд, грубые ошибки в оборонительной линии и проблему нереализации созданных моментов.

Несмотря на то, что подопечные Марески владели инициативой на протяжении всей игры, неспособность реализовать созданные возможности и индивидуальная ошибка в обороне привели к потере очков.

«Как минимум заслуживали одного очка»: анализ Марески

Главный тренер высказался о борьбе на поле и упущенных моментах следующим образом:

«Сегодня мы создали достаточно удобных моментов, чтобы взять как минимум одно очко, но не смогли отправить мяч в сетку. По нашей игре мы заслуживали хотя бы ничьей.

В футболе иногда случаются неожиданные ошибки. К сожалению, в данный момент наши игроки допускают именно такие просчеты. Теперь нам нужно хладнокровно проанализировать ситуацию и глубоко понять, какие аспекты мы можем улучшить».

«Голы, которые легко предотвратить, и шаг вперед»

Наставник «Сити» критически отозвался об эпизодах с пропущенными голами:

  • Прорехи в обороне: «Мы пропускаем голы в очень простых ситуациях, которых можно было легко избежать. Это требует повышения концентрации в защите»;

  • Настроение и выводы: «Конечно, мы все крайне недовольны итоговым результатом. Никто не бывает счастлив после поражения. Однако мы знали, что невозможно побеждать во всех матчах сезона. У каждого клуба бывают такие тяжелые периоды. Теперь главная задача — сделать правильные выводы и двигаться вперед как можно быстрее».

Ситуация в турнирной таблице

Несмотря на потерю очков в последних двух матчах, «Манчестер Сити» в данный момент:

  • 21 очко занимает 1-е место в турнирной таблице АПЛ;

  • Однако из-за того, что отрыв от преследователей стал минимальным, «горожане» прекрасно понимают, что больше не имеют права на ошибку.

Манчестер СитиЭнцо МарескаБрайтонПремьер-лигаФутбол
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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