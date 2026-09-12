Энцо Мареска сделал заявление перед суперматчем на «Олд Траффорд»

·78·Спорт
Энцо Мареска сделал заявление перед суперматчем на «Олд Траффорд»

Накануне одного из самых бескомпромиссных, исторических и зрелищных противостояний в мировом футболе — манчестерского дерби — градус напряжения растет. Перед этим суперматчем в рамках 4-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» главный тренер Энцо Мареска поделился своими мыслями и отметил стратегическую важность предстоящей встречи. В интервью «BBC Sport» итальянский специалист подчеркнул, что команда должна показать свою игру и добиться важного результата. «Горожане», начавшие новый сезон в качестве абсолютных лидеров, отправятся в гости к принципиальному сопернику, занимающему сейчас 11-ю строчку турнирной таблицы — «Манчестер Юнайтед». Итак, как Мареска собирается справиться с давлением на знаменитом стадионе «Олд Траффорд», как неудачный старт «красных дьяволов» повлияет на исход дерби и какое противостояние ждет улицы Манчестера вечером 13 сентября?

«Не сомневаюсь в готовности соперника»: слова Марески для «BBC Sport»

Главный тренер «Манчестер Сити» Энцо Мареска обозначил задачи, стоящие перед командой перед принципиальным матчем:

  • «Дерби — очень важный матч»: «Это дерби — очень важный матч для обеих команд. Мы должны показать свой футбол и добиться результата», — подчеркнул тренер;

  • Уважение к сопернику и бдительность: Несмотря на положение в таблице, он понимает, что «Манчестер Юнайтед» подойдет к этой игре с особой яростью: «У меня нет сомнений, что наш соперник будет готов к дерби», — предостерег он от недооценки силы оппонента;

  • Формула победы: Мареска сообщил, что его команда постарается полностью взять инициативу в свои руки даже на поле соперника, не отступая от своего тактического стиля.

Резкий контраст в таблице: столкновение 1-го и 11-го мест

Ситуация после первых трех туров для двух манчестерских клубов складывается по-разному:

  • «Сити» — абсолютный лидер: «Манчестер Сити» уверенно провел первые три тура чемпионата и находится на самой вершине турнирной таблицы;

  • «МЮ» — в кризисе и на 11-м месте: Неровно начавший сезон «Манчестер Юнайтед» после трех туров занимает 11-е место, что вдвое увеличило давление на команду;

  • В дерби таблица не имеет значения: Футбольные эксперты отмечают, что в матчах дерби место в таблице и очки никогда не бывают решающими — каждый игрок, вышедший на поле «Олд Траффорд», будет сражаться только за честь.

13 сентября, «Олд Траффорд»: Грандиозное противостояние, которое начнется в 20:30

Приближается время самого громкого и центрального футбольного спектакля этой недели:

  • Место и время: Матч 4-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» состоится в воскресенье, 13 сентября, на стадионе «Олд Траффорд»;

  • В 20:30 по ташкентскому времени: Для миллионов узбекских футбольных болельщиков это дерби начнется ровно в 20:30 по ташкентскому времени;

  • Давление на поле: Если «Манчестер Сити» нацелен на победу для закрепления своего лидерства, то «Манчестер Юнайтед» полон решимости победить перед своими болельщиками и положить конец кризисному периоду сезона.

Чьим будет город: синих или красных? Смогут ли подопечные Энцо Марески доказать свой статус фаворита на поле или болельщики «красных дьяволов» будут праздновать — на все вопросы ответит захватывающее 90-минутное противостояние в воскресенье вечером.

Как вы думаете, какой клуб победит в манчестерском дерби на «Олд Траффорд»? Укрепляющий лидерство «Манчестер Сити» или жаждущий реванша перед своими фанатами «Манчестер Юнайтед»? Оставляйте свои прогнозы в комментариях и делитесь аналитикой этого бесценного матча АПЛ со всеми любителями футбола!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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