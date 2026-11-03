90-летний японский бодибилдер соревновался с молодыми соперниками на чемпионате мира

·118·Спорт
90-летний японский бодибилдер соревновался с молодыми соперниками на чемпионате мира

90-летний японский бодибилдер Тосисукэ Каназава принял участие в чемпионате мира и поразил зрителей. Он вышел на одну сцену со спортсменами, которые на несколько десятилетий моложе его.

Сообщается, что 30 октября в Испании прошел чемпионат мира по бодибилдингу, организованный федерацией ИФББ. В соревнованиях принимали участие спортсмены старше 50 лет, среди которых был и 90-летний Каназава. Некоторые из его соперников были моложе его даже на 40 лет.

Каназава и ранее привлекал внимание своими спортивными достижениями. В августе текущего года он в 19-й раз стал победителем чемпионата Японии.

На этот раз спортсмену не удалось занять призовое место. Несмотря на это, его участие в соревнованиях вызвало бурные аплодисменты зрителей.

Примечательно, что, несмотря на возраст, Каназава не намерен бросать спорт и планирует принять участие в чемпионате мира даже в 93 года. Эта цель еще раз продемонстрировала его интерес к спорту и решимость.

Тосисукэ КаназаваБодибилдингIFBBЧемпионат мира
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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