Бозорбой заявил, что сотрудники Национальной гвардии сломали ему руку: инцидент расследуется (видео)

Уличный исполнитель Бозорбой, известный своим пением на ташкентском рынке «Чорсу», заявил, что сотрудники Национальной гвардии сломали ему руку во время задержания. В социальных сетях распространилось его видеообращение, на котором видно, что его рука зафиксирована специальным медицинским приспособлением.

Однако на данный момент нет официальной информации о том, когда и при каких обстоятельствах была получена травма, а также подтвержден ли перелом руки медицинским заключением.

Напомним, что 17 сентября сотрудники Национальной гвардии доставили Бозорбоя с территории рынка «Эски Джува» в ОВД. По данным ведомства, он выпрашивал деньги у предпринимателей, граждан и иностранных туристов на рынке, а тех, кто отказывался давать деньги, оскорблял и беспокоил.

Данная ситуация вызвала широкое обсуждение в социальных сетях. Сообщается, что Национальная гвардия начала официальную проверку по заявлению Бозорбоя о травме, будет дана объективная правовая оценка произошедшему и по результатам принято соответствующее решение.