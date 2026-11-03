Бозорбой заявил, что сотрудники Национальной гвардии сломали ему руку: инцидент расследуется (видео)

·83·Общество
Бозорбой заявил, что сотрудники Национальной гвардии сломали ему руку: инцидент расследуется (видео)

Уличный исполнитель Бозорбой, известный своим пением на ташкентском рынке «Чорсу», заявил, что сотрудники Национальной гвардии сломали ему руку во время задержания. В социальных сетях распространилось его видеообращение, на котором видно, что его рука зафиксирована специальным медицинским приспособлением.

Однако на данный момент нет официальной информации о том, когда и при каких обстоятельствах была получена травма, а также подтвержден ли перелом руки медицинским заключением.

Напомним, что 17 сентября сотрудники Национальной гвардии доставили Бозорбоя с территории рынка «Эски Джува» в ОВД. По данным ведомства, он выпрашивал деньги у предпринимателей, граждан и иностранных туристов на рынке, а тех, кто отказывался давать деньги, оскорблял и беспокоил.

Данная ситуация вызвала широкое обсуждение в социальных сетях. Сообщается, что Национальная гвардия начала официальную проверку по заявлению Бозорбоя о травме, будет дана объективная правовая оценка произошедшему и по результатам принято соответствующее решение.

БозорбойНациональная гвардиярынок ЧорсуЭски Джува
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

На Чорсу мальчик, певший песни и просивший деньги, был задержан сотрудниками Национальной гвардииНа Чорсу мальчик, певший песни и просивший деньги, был задержан сотрудниками Национальной гвардии20 сентября 19:42«Хабиб Нурмагомедов с Чорсу»: Ахад Кайум нашел сенсационного двойника (видео)«Хабиб Нурмагомедов с Чорсу»: Ахад Кайум нашел сенсационного двойника (видео)20 сентября 20:02Объявлены цены на говядину и баранину в ТашкентеОбъявлены цены на говядину и баранину в Ташкенте29 июня 18:04В Ташкенте уничтожено 176 кг подозрительного мясаВ Ташкенте уничтожено 176 кг подозрительного мяса27 июня 15:36Прояснена ситуация с торговлей ослиным мясомПрояснена ситуация с торговлей ослиным мясом5 июня 15:00МЧС прокомментировало задымление на рынке «Чорсу»МЧС прокомментировало задымление на рынке «Чорсу»29 мая 19:31
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

Покинул ли МрБеаст Узбекистан после инцидента в Самарканде?
Покинул ли МрБеаст Узбекистан после инцидента в Самарканде?
Ученица 11-го класса из Сурхандарьи одновременно получила приглашения от 7 университетов США
Ученица 11-го класса из Сурхандарьи одновременно получила приглашения от 7 университетов США
Почему змеи приходят во двор и что их привлекает?
Почему змеи приходят во двор и что их привлекает?
Директор музея-заповедника наказан за застолье в дворце Худояр-хана
Директор музея-заповедника наказан за застолье в дворце Худояр-хана
Сотрудник ОВД сделал важное заявление по поводу МрБеаст, поездка знаменитого блогера отменена
Сотрудник ОВД сделал важное заявление по поводу МрБеаст, поездка знаменитого блогера отменена
Искренний диалог президента и телеведущего: «Ты никого не заставляешь спать, почему сидишь молча?»
Искренний диалог президента и телеведущего: «Ты никого не заставляешь спать, почему сидишь молча?»
В Хорезме нашли 15-летнюю девушку, объявленную в розыск
В Хорезме нашли 15-летнюю девушку, объявленную в розыск
Какой экономический расчет стоит за визитом MrBeast в Узбекистан?
Какой экономический расчет стоит за визитом MrBeast в Узбекистан?