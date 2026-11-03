Что сказал Унаи Эмери перед матчем против «Барселоны» на «Камп Ноу»?

Главный тренер английского клуба «Астон Вилла» Унаи Эмери назвал главного претендента на победу в текущем сезоне Лиги чемпионов УЕФА.

Согласно информации издания Те Тучлине, опытный специалист по еврокубкам назвал именно каталонскую «Барселону» главным фаворитом на завоевание трофея. Примечательно, что испанский тренер сделал это заявление накануне важнейшего матча против «сине-гранатовых».

Большая битва на «Камп Ноу»: когда начнется противостояние?

Ожидается, что центральный матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА станет настоящим праздником футбола для болельщиков:

Время игры и стадион: Матч начнется в ночь с 3 на 4 ноября, в 01:00 по ташкентскому времени , на величественной арене «Камп Ноу» в Барселоне;

Тактика Эмери: Эмери, который прекрасно знает испанский футбол и стиль игры «Барселоны», подготовил план контратак против своего бывшего соперника, что привлекает внимание многих аналитиков.

Положение в турнирной таблице: фаворит позади, аутсайдер выше

Перед очной встречей позиции команд и их результаты создают довольно неожиданную картину:

«Астон Вилла» со 100-процентным результатом: Бирмингемцы творят настоящую сенсацию в текущем сезоне — одержав победы во всех трех стартовых матчах, они занимают 2-е место с 9 очками ;

«Барселона» в роли преследователя: Подопечные Ханса-Дитера Флика в трех прошедших матчах одержали две победы и потерпели одно поражение, занимая 8-ю строчку с 6 очками ;

Разница в 3 очка: Если каталонцы победят на своем поле, они сравняются по очкам со своим соперником. Бирмингемцы же стремятся укрепить свои позиции в числе лидеров, набрав очки в этом матче.

Высоко оценив соперника, Унаи Эмери, безусловно, попытается вместе со своей командой добиться очередного сенсационного результата на «Камп Ноу».