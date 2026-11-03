Что является самым большим богатством в жизни? Урок из жизни блогера, страдавшего тяжелым заболеванием

В интернете распространяется трогательный текст, напоминающий о том, что истинное богатство в жизни человека — это не деньги, слава или роскошь, а здоровье и близкие люди. В нем приводятся якобы последние слова модного блогера Кирзайды Родригес, которая скончалась в возрасте 40 лет от рака желудка.

Кирзайда Родригес, родившаяся в Доминиканской Республике, была известна своими блогами о моде и стиле. В конце 2017 года она сообщила, что у нее диагностирован рак желудка четвертой стадии. В процессе борьбы с болезнью она открыто рассказывала своим подписчикам о лечении, выпадении волос и изменениях в повседневной жизни.

Блогер скончалась 9 сентября 2018 года в возрасте 40 лет. В постах, написанных в последние месяцы жизни, особое место занимали мысли о ценности здоровья, семьи и близких. Например, она писала о том, как из-за болезни изменился ее прежний образ жизни, как даже прием пищи и простые движения стали затруднительными. Она также подчеркивала, что ценит время, проведенное с близкими, и маленькие радости жизни.

В тексте автор якобы сравнивает свою прежнюю роскошную жизнь с состоянием после болезни. В нем приводятся следующие строки:

«— У меня была одна из самых дорогих машин в мире. А сегодня я передвигаюсь в инвалидной коляске.

— Мой бренд продавал роскошную одежду, обувь и дорогие вещи. А теперь я лежу, укутанная в больничную простыню.

— На моем счету были миллионы, но сегодня они ничем не могут мне помочь.

— Я жила во дворце, а сегодня лежу в тесной больничной палате. Я отдыхала в пятизвездочных отелях, а теперь провожу дни в больничных покоях.

— Я раздала сотни автографов, а сегодня моя подпись стоит только на медицинских документах.

— У меня было семь стилистов, а сегодня я лишилась даже волос. Я путешествовала на частных самолетах, а теперь нуждаюсь в помощи даже для удовлетворения самых простых потребностей.

— Я наслаждалась лучшими блюдами, а сегодня мое питание ограничено несколькими таблетками и глотком воды».

В завершение текста приводятся мысли, побуждающие человека глубже задуматься о жизни:

«Деньги, слава и роскошь сегодня для меня не имеют прежнего значения. Потому что нет богатства ценнее здоровья.

Если у вас есть здоровье, хлеб на столе, крыша над головой и семья рядом, поверьте, у вас есть самые важные блага для счастливой жизни».

Тем не менее, ее реальный жизненный опыт напоминает об одной важной истине: здоровье, время, проведенное с близкими, и возможности повседневной жизни, которые человек порой считает чем-то обыденным, на самом деле являются величайшими благами.