Что является самым большим богатством в жизни? Урок из жизни блогера, страдавшего тяжелым заболеванием

·84·Мир
Что является самым большим богатством в жизни? Урок из жизни блогера, страдавшего тяжелым заболеванием
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • Модный блогер Кирзайда Родригес, скончавшаяся от рака желудка четвертой стадии, подчеркнула, что самое большое богатство в жизни — это не деньги или слава, а здоровье и близкие.
  • Блогер, умершая 9 сентября 2018 года в возрасте 40 лет, в своих последних постах сравнила роскошную жизнь с трудностями периода болезни.
  • Она призвала ценить простые радости жизни.

В интернете распространяется трогательный текст, напоминающий о том, что истинное богатство в жизни человека — это не деньги, слава или роскошь, а здоровье и близкие люди. В нем приводятся якобы последние слова модного блогера Кирзайды Родригес, которая скончалась в возрасте 40 лет от рака желудка.

Кирзайда Родригес, родившаяся в Доминиканской Республике, была известна своими блогами о моде и стиле. В конце 2017 года она сообщила, что у нее диагностирован рак желудка четвертой стадии. В процессе борьбы с болезнью она открыто рассказывала своим подписчикам о лечении, выпадении волос и изменениях в повседневной жизни.

Блогер скончалась 9 сентября 2018 года в возрасте 40 лет. В постах, написанных в последние месяцы жизни, особое место занимали мысли о ценности здоровья, семьи и близких. Например, она писала о том, как из-за болезни изменился ее прежний образ жизни, как даже прием пищи и простые движения стали затруднительными. Она также подчеркивала, что ценит время, проведенное с близкими, и маленькие радости жизни.

В тексте автор якобы сравнивает свою прежнюю роскошную жизнь с состоянием после болезни. В нем приводятся следующие строки:

«— У меня была одна из самых дорогих машин в мире. А сегодня я передвигаюсь в инвалидной коляске.

— Мой бренд продавал роскошную одежду, обувь и дорогие вещи. А теперь я лежу, укутанная в больничную простыню.

— На моем счету были миллионы, но сегодня они ничем не могут мне помочь.

— Я жила во дворце, а сегодня лежу в тесной больничной палате. Я отдыхала в пятизвездочных отелях, а теперь провожу дни в больничных покоях.

— Я раздала сотни автографов, а сегодня моя подпись стоит только на медицинских документах.

— У меня было семь стилистов, а сегодня я лишилась даже волос. Я путешествовала на частных самолетах, а теперь нуждаюсь в помощи даже для удовлетворения самых простых потребностей.

— Я наслаждалась лучшими блюдами, а сегодня мое питание ограничено несколькими таблетками и глотком воды».

В завершение текста приводятся мысли, побуждающие человека глубже задуматься о жизни:

«Деньги, слава и роскошь сегодня для меня не имеют прежнего значения. Потому что нет богатства ценнее здоровья.

Если у вас есть здоровье, хлеб на столе, крыша над головой и семья рядом, поверьте, у вас есть самые важные блага для счастливой жизни».

Тем не менее, ее реальный жизненный опыт напоминает об одной важной истине: здоровье, время, проведенное с близкими, и возможности повседневной жизни, которые человек порой считает чем-то обыденным, на самом деле являются величайшими благами.

Кирзайда Родригесрак желудкамодный блогер
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

В Париже блогера приговорили к тюремному заключению за запугивание людей шприцемВ Париже блогера приговорили к тюремному заключению за запугивание людей шприцем19 октября 10:00Миллионер купил жене частный остров за 50 миллионов долларов, чтобы она могла отдыхать вдали от чужих глазМиллионер купил жене частный остров за 50 миллионов долларов, чтобы она могла отдыхать вдали от чужих глаз29 октября 14:02Блогер Некоглай и его жена задержаны по обвинению в торговле наркотикамиБлогер Некоглай и его жена задержаны по обвинению в торговле наркотиками22 сентября 08:59В мире обновлен рекорд по количеству миллиардеров: в чьих руках сосредоточено мировое богатство?В мире обновлен рекорд по количеству миллиардеров: в чьих руках сосредоточено мировое богатство?28 августа 09:19Шумиха из-за видео блогера со словами «Штраф за то, что я смеялась»!Шумиха из-за видео блогера со словами «Штраф за то, что я смеялась»!26 августа 05:15Миллиардеры превращаются в бедняков? 590 богачей вылетели из списка ФорбесМиллиардеры превращаются в бедняков? 590 богачей вылетели из списка Форбес19 сентября 08:05
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Разница в весе двух младенцев, родившихся в один день, поразила всех
Разница в весе двух младенцев, родившихся в один день, поразила всех
Миллионер купил жене частный остров за 50 миллионов долларов, чтобы она могла отдыхать вдали от чужих глаз
Миллионер купил жене частный остров за 50 миллионов долларов, чтобы она могла отдыхать вдали от чужих глаз
В Китае невеста подарила жениху видеокарту за 12 тысяч долларов
В Китае невеста подарила жениху видеокарту за 12 тысяч долларов
Город-привід в Китае: какую тайну скрывает заброшенный за 15 лет город?
Город-привід в Китае: какую тайну скрывает заброшенный за 15 лет город?
На рисовых полях «работают» утки: как они помогают фермерам?
На рисовых полях «работают» утки: как они помогают фермерам?
Почему мы внезапно вздрагиваем перед сном?
Почему мы внезапно вздрагиваем перед сном?
Заказанные 16 лет назад телефоны Нокиа наконец-то прибыли
Заказанные 16 лет назад телефоны Нокиа наконец-то прибыли
Стало известно, что произойдет с планетами после гибели Солнца
Стало известно, что произойдет с планетами после гибели Солнца