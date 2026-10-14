Манчестер Сити — ПСЖ: составы и текстовая трансляция

Лига чемпионов: Манчестер Сити — ПСЖ. Начало матча: 15 октября, 00:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Манчестер Сити»: 1. Доннарумма Д., 45. Хусанов А., 3. Диаш Р. (капитан), 6. Гехи М., 24. Гвардиол Й., 5. Андерсон Э., 17. Фернандес Э., 42. Семеньо А., 10. Шерки Р., 11. Доку Ж., 9. Холанд Э.

Запасные «Манчестер Сити»: 21. Аит-Нури Р., 37. Аллан Элиас, 13. Беттинелли М., 32. Буадди А., 47. Фоден Ф., 8. Ковачич М., 82. Льюис Р., 7. Ндиай И., 27. Нунес М., 33. О&#кс27;Райли Н., 28. Рульи Х., 22. Витор Рейс.

Главный тренер «Манчестер Сити»: Мареска Э.

Стартовый состав «ПСЖ»: 39. Сафонов М., 2. Хакими А., 5. Маркиньос (капитан), 51. Пачо В., 25. Мендеш Н., 33. Заир-Эмери В., 17. Витинья, 8. Руис Ф., 11. Аклиуш М., 10. Дембеле У., 14. Дуэ Д.

Запасные «ПСЖ»: 4. Бералдо Л., 30. Шевалье Л., 12. Динь Л., 27. Фернандес Д., 22. Готс М., 21. Эрнандес Л., 7. Кварацхелия К., 80. Муак А., 47. Нжанту К., 87. Невеш Ж., 9. Торрес Ф., 6. Забарный И.

Главный тренер «ПСЖ»: Луис Энрике.