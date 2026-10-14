Манчестер Сити — ПСЖ: составы и текстовая трансляция

·161·Спорт
Манчестер Сити — ПСЖ: составы и текстовая трансляция

Лига чемпионов: Манчестер Сити — ПСЖ. Начало матча: 15 октября, 00:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Манчестер Сити»: 1. Доннарумма Д., 45. Хусанов А., 3. Диаш Р. (капитан), 6. Гехи М., 24. Гвардиол Й., 5. Андерсон Э., 17. Фернандес Э., 42. Семеньо А., 10. Шерки Р., 11. Доку Ж., 9. Холанд Э.

Запасные «Манчестер Сити»: 21. Аит-Нури Р., 37. Аллан Элиас, 13. Беттинелли М., 32. Буадди А., 47. Фоден Ф., 8. Ковачич М., 82. Льюис Р., 7. Ндиай И., 27. Нунес М., 33. О&#кс27;Райли Н., 28. Рульи Х., 22. Витор Рейс.

Главный тренер «Манчестер Сити»: Мареска Э.

Стартовый состав «ПСЖ»: 39. Сафонов М., 2. Хакими А., 5. Маркиньос (капитан), 51. Пачо В., 25. Мендеш Н., 33. Заир-Эмери В., 17. Витинья, 8. Руис Ф., 11. Аклиуш М., 10. Дембеле У., 14. Дуэ Д.

Запасные «ПСЖ»: 4. Бералдо Л., 30. Шевалье Л., 12. Динь Л., 27. Фернандес Д., 22. Готс М., 21. Эрнандес Л., 7. Кварацхелия К., 80. Муак А., 47. Нжанту К., 87. Невеш Ж., 9. Торрес Ф., 6. Забарный И.

Главный тренер «ПСЖ»: Луис Энрике.

Прямая трансляция0-3 LIVE
320-3
Гол! Витинья (ПСЖ) поражает воротa и меняет счет!
31
Ашраф Хакими (ПСЖ) замкнул навес с фланга головой из вратарской, но мяч попал в левую штангу и отлетел обратно.
30
Уоррен Заир-Эмери (ПСЖ) успел к удобной передаче в штрафную и мощно пробил по воротам, но защитник заблокировал удар своим телом.
29
Джанлуиджи Доннарумма вынужденно вступил в игру после удара Витиньи (ПСЖ). Тот принял мяч, нашёл свободную зону и сильно пробил в сторону левой штанги, но переиграть вратаря не смог.
27
Джанлуиджи Доннарумма был вынужден спасать ворота после удара Витиньи (ПСЖ). Получив мяч, он нашел свободную зону и пробил в сторону левой штанги, но переиграть вратаря не смог.
27
Свен Яблонски дал свисток. Йошко Гвардиол («Манчестер Сити») нарушил правила из-за опасной игры. ПСЖ получил право на штрафной и сможет оказать давление у ворот соперника.
26
Эрлинг Холанд (Манчестер Сити) нанес отличный удар головой из штрафной, но его попытка была заблокирована. Манчестер Сити выполнит угловой.
25
Манчестер Сити разыграл угловой коротким пасом. Мяч доставлен ближнему партнёру по команде.
25
Эрлинг Холанд (Манчестер Сити) нанес красивый удар головой из пределов штрафной, но его попытка была заблокирована. Манчестер Сити подаст угловой.
24
Антуан Семенё (Манчестер Сити) не смог точно отдать пас партнёру по команде в штрафной, сильно перебросив мяч. Мяч ушел за пределы поля, и вратарь ПСЖ введет его в игру.
23
Манчестер Сити демонстрирует великолепную командную игру в короткий пас в одно-два касания, выжидая удобный момент для взлома обороны соперника и удара в быстрой контратаке.
22
Манчестер Сити демонстрирует великолепную командную игру за счет коротких передач и стеночек, выжидая удобный момент, чтобы вскрыть оборону соперника и пробить в быстрой контратаке.
20
Магнес Аклиуш попытался отобрать мяч в подкате, но арбитр Свен Яблонски зафиксировал фол.
19
Манчестер Сити быстро разыграл угловой коротким пасом.
19
Эрлинг Холанд (Манчестер Сити) ворвался в штрафную, но его удар заблокировали. Мяч ушел за пределы поля. У Манчестер Сити появился шанс забить после углового.
17
Витинья (ПСЖ) остался один у угла штрафной и нанес мощный удар в правый угол ворот, но Джанлуиджи Доннарумма совершил великолепный сейв и отразил мяч.
150-2
Дезире Дуэ выполнил отличную передачу в штрафную. Усман Дембеле (ПСЖ) успел к мячу и пробил головой с близкого расстояния в левый нижний угол ворот, Джанлуиджи Доннарумма был бессилен. Он продемонстрировал голевое чутье — великолепное завершение. Счет 0:2.
150-2
Гол!!! Усман Дембеле (ПСЖ) отправляет мяч в сетку ворот.
130-1
Гол! Фабиан Руис нашел Дезире Дуэ у линии штрафной, тот мощно пробил в левый угол без шансов для вратаря. 0:1.
130-1
Гол! Дезире Дуэ (ПСЖ) забивает!
12
Энцо Фернандес (Манчестер Сити) подал угловой в штрафную, но Матвей Сафонов сыграл надежно и отвел угрозу.
12
Антуан Семеньо (Манчестер Сити) не смог отправить мяч в сетку с близкого расстояния. Его удар прошел чуть выше перекладины! Мяч ушел за пределы поля, и назначен удар от ворот ПСЖ.
11
Энцо Фернандес (Манчестер Сити) подает мяч с углового в штрафную площадь.
11
Раян Шерки (Манчестер Сити) подошел к мячу для исполнения штрафного и решил пробить сам, направив мяч в сторону левой штанги, но Матвей Сафонов в прыжке парировал удар. Мяч ушел за пределы поля. У Манчестер Сити будет возможность забить с углового.
10
Свен Яблонски свистит: Ашраф Хакими (ПСЖ) грубо сыграл в единоборстве. «Манчестер Сити» получает право на штрафной удар.
10
Раян Шерки (Манчестер Сити) упал в штрафной площади после столкновения с защитником. Судья, возможно, упустил момент и показал продолжать игру.
9
Уоррен Заир-Эмери (ПСЖ) ушел от опеки защитника и пробил со средней дистанции в левый нижний угол ворот, но Джанлуиджи Доннарумма сыграл надежно и легко забрал мяч.
9
Фабиан Руис (ПСЖ) попытался отдать передачу Усману Дембеле из пределов штрафной, но один из защитников сыграл внимательно и вовремя перехватил мяч.
7
Жереми Доку (Манчестер Сити) пытается пройти вперед, но защитник выбивает мяч.
4
Игроки Манчестер Сити контролируют мяч и делают короткие передачи друг другу. Они ждут появления свободных зон в линии обороны.
4
Манчестер Сити продолжает игру точными передачами с целью создания новых атакующих возможностей.
2
Дезире Дуэ (ПСЖ) рвется к воротaм, но защитник вовремя вернулся и отодвинул мяч. Мяч ушел за пределы поля. «Манчестер Сити» введет мяч из-за боковой.
1
Вот это да, сегодняшний матч только начинается.
00:03
Игроки вышли на поле, и матч вот-вот начнется. ПСЖ разыграет мяч с центра.
00:00
Сегодняшний матч обслужит Свен Яблонски.
00:00
Стали известны стартовые составы обеих команд, теперь вы можете с ними ознакомиться.
00:00
Здравствуйте и добро пожаловать на наш текстовый онлайн-репортаж! Мы будем оперативно сообщать вам обо всем происходящем на поле. Стартовые составы будут объявлены совсем скоро.
Манчестер СитиПСЖЛига чемпионов
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Луис Энрике высказался о 115 обвинениях в адрес «Манчестер Сити» и сегодняшнем суперматчеЛуис Энрике высказался о 115 обвинениях в адрес «Манчестер Сити» и сегодняшнем суперматчеВчера 17:52«Манчестер Сити» и «ПСЖ» сойдутся сегодня — кто сильнее в историческом противостоянии?«Манчестер Сити» и «ПСЖ» сойдутся сегодня — кто сильнее в историческом противостоянии?Вчера 14:15Неожиданный гость на «Этихаде»: придет ли Гвардиола на матч «Манчестер Сити» — «ПСЖ»?Неожиданный гость на «Этихаде»: придет ли Гвардиола на матч «Манчестер Сити» — «ПСЖ»?13 октября 19:03Звезда «Манчестер Сити» может покинуть команду из-за скандала в АПЛЗвезда «Манчестер Сити» может покинуть команду из-за скандала в АПЛ9 октября 10:08Мареска высказался о важной гостевой победе над «Порту»Мареска высказался о важной гостевой победе над «Порту»9 сентября 10:06Звезда «Барселона» переходит в «PSJ»: детали «шумного» трансфера!Звезда «Барселона» переходит в «PSJ»: детали «шумного» трансфера!8 августа 20:30
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
Команду Фабио Каннаваро в ноябре ждет еще одно серьезное испытание...
Команду Фабио Каннаваро в ноябре ждет еще одно серьезное испытание...