Манчестер Сити — ПСЖ: составы и текстовая трансляция

32⚽0-3
Гол! Витинья (ПСЖ) поражает воротa и меняет счет!
31
Ашраф Хакими (ПСЖ) замкнул навес с фланга головой из вратарской, но мяч попал в левую штангу и отлетел обратно.
30
Уоррен Заир-Эмери (ПСЖ) успел к удобной передаче в штрафную и мощно пробил по воротам, но защитник заблокировал удар своим телом.
29
Джанлуиджи Доннарумма вынужденно вступил в игру после удара Витиньи (ПСЖ). Тот принял мяч, нашёл свободную зону и сильно пробил в сторону левой штанги, но переиграть вратаря не смог.
27
Джанлуиджи Доннарумма был вынужден спасать ворота после удара Витиньи (ПСЖ). Получив мяч, он нашел свободную зону и пробил в сторону левой штанги, но переиграть вратаря не смог.
27
Свен Яблонски дал свисток. Йошко Гвардиол («Манчестер Сити») нарушил правила из-за опасной игры. ПСЖ получил право на штрафной и сможет оказать давление у ворот соперника.
26
Эрлинг Холанд (Манчестер Сити) нанес отличный удар головой из штрафной, но его попытка была заблокирована. Манчестер Сити выполнит угловой.
25
Манчестер Сити разыграл угловой коротким пасом. Мяч доставлен ближнему партнёру по команде.
25
Эрлинг Холанд (Манчестер Сити) нанес красивый удар головой из пределов штрафной, но его попытка была заблокирована. Манчестер Сити подаст угловой.
24
Антуан Семенё (Манчестер Сити) не смог точно отдать пас партнёру по команде в штрафной, сильно перебросив мяч. Мяч ушел за пределы поля, и вратарь ПСЖ введет его в игру.
23
Манчестер Сити демонстрирует великолепную командную игру в короткий пас в одно-два касания, выжидая удобный момент для взлома обороны соперника и удара в быстрой контратаке.
22
Манчестер Сити демонстрирует великолепную командную игру за счет коротких передач и стеночек, выжидая удобный момент, чтобы вскрыть оборону соперника и пробить в быстрой контратаке.
20
Магнес Аклиуш попытался отобрать мяч в подкате, но арбитр Свен Яблонски зафиксировал фол.
19
Манчестер Сити быстро разыграл угловой коротким пасом.
19
Эрлинг Холанд (Манчестер Сити) ворвался в штрафную, но его удар заблокировали. Мяч ушел за пределы поля. У Манчестер Сити появился шанс забить после углового.
17
Витинья (ПСЖ) остался один у угла штрафной и нанес мощный удар в правый угол ворот, но Джанлуиджи Доннарумма совершил великолепный сейв и отразил мяч.
15⚽0-2
Дезире Дуэ выполнил отличную передачу в штрафную. Усман Дембеле (ПСЖ) успел к мячу и пробил головой с близкого расстояния в левый нижний угол ворот, Джанлуиджи Доннарумма был бессилен. Он продемонстрировал голевое чутье — великолепное завершение. Счет 0:2.
15⚽0-2
Гол!!! Усман Дембеле (ПСЖ) отправляет мяч в сетку ворот.
13⚽0-1
Гол! Фабиан Руис нашел Дезире Дуэ у линии штрафной, тот мощно пробил в левый угол без шансов для вратаря. 0:1.
13⚽0-1
Гол! Дезире Дуэ (ПСЖ) забивает!
12
Энцо Фернандес (Манчестер Сити) подал угловой в штрафную, но Матвей Сафонов сыграл надежно и отвел угрозу.
12
Антуан Семеньо (Манчестер Сити) не смог отправить мяч в сетку с близкого расстояния. Его удар прошел чуть выше перекладины! Мяч ушел за пределы поля, и назначен удар от ворот ПСЖ.
11
Энцо Фернандес (Манчестер Сити) подает мяч с углового в штрафную площадь.
11
Раян Шерки (Манчестер Сити) подошел к мячу для исполнения штрафного и решил пробить сам, направив мяч в сторону левой штанги, но Матвей Сафонов в прыжке парировал удар. Мяч ушел за пределы поля. У Манчестер Сити будет возможность забить с углового.
10
Свен Яблонски свистит: Ашраф Хакими (ПСЖ) грубо сыграл в единоборстве. «Манчестер Сити» получает право на штрафной удар.
10
Раян Шерки (Манчестер Сити) упал в штрафной площади после столкновения с защитником. Судья, возможно, упустил момент и показал продолжать игру.
9
Уоррен Заир-Эмери (ПСЖ) ушел от опеки защитника и пробил со средней дистанции в левый нижний угол ворот, но Джанлуиджи Доннарумма сыграл надежно и легко забрал мяч.
9
Фабиан Руис (ПСЖ) попытался отдать передачу Усману Дембеле из пределов штрафной, но один из защитников сыграл внимательно и вовремя перехватил мяч.
7
Жереми Доку (Манчестер Сити) пытается пройти вперед, но защитник выбивает мяч.
4
Игроки Манчестер Сити контролируют мяч и делают короткие передачи друг другу. Они ждут появления свободных зон в линии обороны.
4
Манчестер Сити продолжает игру точными передачами с целью создания новых атакующих возможностей.
2
Дезире Дуэ (ПСЖ) рвется к воротaм, но защитник вовремя вернулся и отодвинул мяч. Мяч ушел за пределы поля. «Манчестер Сити» введет мяч из-за боковой.
1⏱
Вот это да, сегодняшний матч только начинается.
00:03
Игроки вышли на поле, и матч вот-вот начнется. ПСЖ разыграет мяч с центра.
00:00
Сегодняшний матч обслужит Свен Яблонски.
00:00
Стали известны стартовые составы обеих команд, теперь вы можете с ними ознакомиться.
00:00
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