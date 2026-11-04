«МЮ» превратил 0:2 в 3:2, Гасперини признал проблемы с физической формой и прессингом

В одном из центральных матчей 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА «Манчестер Юнайтед» на своем поле одержал волевую и драматичную победу над «Ромой». Несмотря на то, что в начале встречи римляне вели со счетом 2:0, в итоге манкунианцы не только сравняли счет, но и вырвали важные 3 очка.

Джан Пьеро Гасперини: «Во втором тайме нам не хватило сил»

Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини в интервью изданию ТуттоМеркатоВеб остановился на изменениях в игре, функциональном состоянии своих подопечных, а также на активных действиях соперника:

«Это был другой матч. В той игре всё решилось за 7–8 минут после стандартных положений. Сегодня же после пенальти такой ситуации не наблюдалось. Мы не смогли задать игре нужный темп. По сравнению с первым таймом, во второй половине нам не хватило сил. Первый гол соперника был с пенальти, а второй — после ситуации, связанной с травмой, в тот момент, когда игра выровнялась. Этот матч дал нам больше информации, чем игра с «Реалом». Мы обязательно должны использовать это в будущем».

Итальянский специалист также открыто заявил, что его команда не смогла должным образом ответить на усиленный высокий прессинг «МЮ» во второй 45-минутке:

«Сопернику нечего было терять, и они применили высокий прессинг. Этого следовало ожидать. Мы должны были действовать иначе, использовать длинные передачи. Но мы не смогли остановить ведущих игроков соперника. Возможно, нам следовало чаще вступать в единоборства. После пенальти, когда счет стал 2:2, давление усилилось еще больше. Это не позволило нам удержать победу».

Подробности матча «Манчестер Юнайтед» — «Рома» (3:2)

Показатели «Манчестер Юнайтед» «Рома» Итоговый счет 3 2 Результат 1-го тайма 0 2 Авторы голов Бруну Фернандеш 58' (пен.), Матеус Кунья 83', 86' Матиас Суле 11', Дониелл Мален 17' (пен.) Стадия турнира Лига чемпионов 2026/27, общий этап, 4-й тур Лига чемпионов 2026/27, общий этап, 4-й тур Место в таблице 17-е место (6 очков) 19-е место (4 очка)

Бенефис Куньи и положение в турнирной таблице

Англичане, перехватившие инициативу во втором тайме, сократили разрыв в счете на 58-й минуте благодаря голу Бруну Фернандеша с 11-метрового штрафного удара. Герой встречи, бразильский нападающий Матеус Кунья, за три минуты (на 83-й и 86-й) забил два мяча, заставив стадион «Олд Траффорд» содрогнуться.

После этой важной победы «Манчестер Юнайтед» довел количество очков в общей таблице ЛЧ до 6 и поднялся на 17-ю строчку. «Рома», потерпевшая обидное поражение, остается на 19-м месте с 4 очками.

Как вы считаете, стало ли причиной упущенного «Ромой» счета 2:0 отсутствие четкой тактики у Гасперини, или же решающую роль сыграли прессинг «МЮ» и индивидуальное мастерство Куньи?

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