«МЮ» превратил 0:2 в 3:2, Гасперини признал проблемы с физической формой и прессингом

·57·Спорт
«МЮ» превратил 0:2 в 3:2, Гасперини признал проблемы с физической формой и прессингом
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  • В 4-м туре Лиги чемпионов УЕФА «Манчестер Юнайтед» на своем поле одержал волевую победу над «Ромой» со счетом 3:2.
  • Несмотря на то, что в начале встречи римляне вышли вперед со счетом 2:0 благодаря голам Матиаса Суле и Дониэлля Малена, в итоге судьба игры изменилась во втором тайме.
  • Голы Бруну Фернандеш и дубль Матеуша Куня позволили манкунианцам перевернуть исход встречи.

В одном из центральных матчей 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА «Манчестер Юнайтед» на своем поле одержал волевую и драматичную победу над «Ромой». Несмотря на то, что в начале встречи римляне вели со счетом 2:0, в итоге манкунианцы не только сравняли счет, но и вырвали важные 3 очка.

Джан Пьеро Гасперини: «Во втором тайме нам не хватило сил»

Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини в интервью изданию ТуттоМеркатоВеб остановился на изменениях в игре, функциональном состоянии своих подопечных, а также на активных действиях соперника:

«Это был другой матч. В той игре всё решилось за 7–8 минут после стандартных положений. Сегодня же после пенальти такой ситуации не наблюдалось. Мы не смогли задать игре нужный темп. По сравнению с первым таймом, во второй половине нам не хватило сил. Первый гол соперника был с пенальти, а второй — после ситуации, связанной с травмой, в тот момент, когда игра выровнялась. Этот матч дал нам больше информации, чем игра с «Реалом». Мы обязательно должны использовать это в будущем».

Итальянский специалист также открыто заявил, что его команда не смогла должным образом ответить на усиленный высокий прессинг «МЮ» во второй 45-минутке:

«Сопернику нечего было терять, и они применили высокий прессинг. Этого следовало ожидать. Мы должны были действовать иначе, использовать длинные передачи. Но мы не смогли остановить ведущих игроков соперника. Возможно, нам следовало чаще вступать в единоборства. После пенальти, когда счет стал 2:2, давление усилилось еще больше. Это не позволило нам удержать победу».

Подробности матча «Манчестер Юнайтед» — «Рома» (3:2)

Показатели

«Манчестер Юнайтед»

«Рома»

Итоговый счет

3

2

Результат 1-го тайма

0

2

Авторы голов

Бруну Фернандеш 58' (пен.),

Матеус Кунья 83', 86'

Матиас Суле 11',

Дониелл Мален 17' (пен.)

Стадия турнира

Лига чемпионов 2026/27, общий этап, 4-й тур

Лига чемпионов 2026/27, общий этап, 4-й тур

Место в таблице

17-е место (6 очков)

19-е место (4 очка)

Бенефис Куньи и положение в турнирной таблице

Англичане, перехватившие инициативу во втором тайме, сократили разрыв в счете на 58-й минуте благодаря голу Бруну Фернандеша с 11-метрового штрафного удара. Герой встречи, бразильский нападающий Матеус Кунья, за три минуты (на 83-й и 86-й) забил два мяча, заставив стадион «Олд Траффорд» содрогнуться.

После этой важной победы «Манчестер Юнайтед» довел количество очков в общей таблице ЛЧ до 6 и поднялся на 17-ю строчку. «Рома», потерпевшая обидное поражение, остается на 19-м месте с 4 очками.

Как вы считаете, стало ли причиной упущенного «Ромой» счета 2:0 отсутствие четкой тактики у Гасперини, или же решающую роль сыграли прессинг «МЮ» и индивидуальное мастерство Куньи?

Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь анализом этого драматичного матча с любителями футбола!

Лига чемпионов УЕФАМанчестер ЮнайтедРомаМатеус Кунья
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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