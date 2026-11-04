Ханс-Дитер Флик высказался о победе над «Астон Виллой» со счетом 3:0

В 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА «Барселона» на своем поле разгромила английский клуб «Астон Вилла» со счетом 3:0. После матча главный тренер каталонского клуба Ханс-Дитер Флик в интервью изданию Барка Универсал высоко оценил оборонительную дисциплину и командную сплоченность.

Дубль Рафиньи и надежная оборона

Важные три очка каталонцам принесли гол Ламина Ямаля и два мяча находящегося в отличной форме Рафиньи Диаса. Однако немецкий специалист отметил не столько саму победу, сколько тот факт, что команда сохранила свои ворота в неприкосновенности:

«Я доволен тем, как мы оборонялись против действительно сильного соперника. Команда играла очень компактно, все футболисты активно участвовали в фазе защиты. Это самое главное. Мы гордимся. Очень хороший результат, но впереди еще долгий путь, мы должны продолжать развиваться». — Ханс-Дитер Флик

Детали матча «Барселона» — «Астон Вилла» (3:0)

Показатели «Барселона» «Астон Вилла» Итоговый счет 3 0 Авторы голов Рафинья Диас (дубль), Ламин Ямаль (1 гол) — Стадия турнира Лига чемпионов 2026/27, общий этап, 4-й тур Лига чемпионов 2026/27, общий этап, 4-й тур Место в таблице 2-е место (9 очков) В числе лидеров (9 очков) Оборонительный показатель «Сухой» матч (Клеан шит) 3 пропущенных мяча

Борьба за лидерство в турнирной таблице

После этой крупной победы «Барселона» довела количество очков в таблице общего этапа Лиги чемпионов до 9 и за счет разницы мячей занимает 2-е место. Несмотря на поражение, «Астон Вилла», побеждавшая в предыдущих турах, также остается в числе лидеров турнира с 9 очками в активе.

Как вы считаете, может ли «Барселона» под руководством Ханса-Дитера Флика стать главным фаворитом на завоевание трофея Лиги чемпионов в этом сезоне?

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