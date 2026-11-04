Ханс-Дитер Флик высказался о победе над «Астон Виллой» со счетом 3:0

·63·Спорт
Ханс-Дитер Флик высказался о победе над «Астон Виллой» со счетом 3:0
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  • В 4-м туре Лиги чемпионов УЕФА «Барселона» на своем поле обыграла «Астон Виллу» со счетом 3:0.
  • Рафинья Диас оформил дубль, а Ламин Ямаль стал автором одного гола.
  • Главный тренер Ханс-Дитер Флик особо подчеркнул оборонительную дисциплину команды и сохранение ворот в неприкосновенности.
  • После этого результата «Барселона» занимает 2-е место в турнирной таблице с 9 очками.

В 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА «Барселона» на своем поле разгромила английский клуб «Астон Вилла» со счетом 3:0. После матча главный тренер каталонского клуба Ханс-Дитер Флик в интервью изданию Барка Универсал высоко оценил оборонительную дисциплину и командную сплоченность.

Дубль Рафиньи и надежная оборона

Важные три очка каталонцам принесли гол Ламина Ямаля и два мяча находящегося в отличной форме Рафиньи Диаса. Однако немецкий специалист отметил не столько саму победу, сколько тот факт, что команда сохранила свои ворота в неприкосновенности:

«Я доволен тем, как мы оборонялись против действительно сильного соперника. Команда играла очень компактно, все футболисты активно участвовали в фазе защиты. Это самое главное. Мы гордимся. Очень хороший результат, но впереди еще долгий путь, мы должны продолжать развиваться».

Ханс-Дитер Флик

Детали матча «Барселона» — «Астон Вилла» (3:0)

Показатели

«Барселона»

«Астон Вилла»

Итоговый счет

3

0

Авторы голов

Рафинья Диас (дубль),

Ламин Ямаль (1 гол)

Стадия турнира

Лига чемпионов 2026/27, общий этап, 4-й тур

Лига чемпионов 2026/27, общий этап, 4-й тур

Место в таблице

2-е место (9 очков)

В числе лидеров (9 очков)

Оборонительный показатель

«Сухой» матч (Клеан шит)

3 пропущенных мяча

Борьба за лидерство в турнирной таблице

После этой крупной победы «Барселона» довела количество очков в таблице общего этапа Лиги чемпионов до 9 и за счет разницы мячей занимает 2-е место. Несмотря на поражение, «Астон Вилла», побеждавшая в предыдущих турах, также остается в числе лидеров турнира с 9 очками в активе.

Как вы считаете, может ли «Барселона» под руководством Ханса-Дитера Флика стать главным фаворитом на завоевание трофея Лиги чемпионов в этом сезоне?

Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь подробностями этой яркой победы «Барселоны» с другими футбольными болельщиками!

БарселонаАстон ВиллаХанс-Дитер ФликЛига чемпионов УЕФА
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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