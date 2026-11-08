14 побед в 16 матчах: «Реал» под руководством Моуринью не знает ничьих

В 12-м туре испанской Ла Лиги мадридский «Реал» на выезде одержал уверенную победу над «Валенсией» со счетом 3:0.

Этот успех стал 14-й победой в текущем сезоне для известного португальского специалиста Жозе Моуринью, вернувшегося к руководству командой. «Королевский клуб» продолжает демонстрировать удивительно стабильную игру на всех фронтах.

Бескомпромиссный Моуринью: 16 матчей и ни одной ничьей

После возвращения португальского «Особенного» мадридский суперклуб обрел свойственный ему жесткий и прагматичный стиль:

14 побед в 16 матчах: Под руководством Моуринью мадридцы провели в текущем сезоне 16 официальных встреч во всех турнирах, в 14 из которых одержали победу;

Ничьих — ноль: В матчах с участием команды ни разу не был зафиксирован ничейный результат — «Реал» либо добивается победы, либо неожиданно терпит поражение;

Единственные два поражения в сезоне: «Сливочные» в рамках Ла Лиги потеряли очки только в мадридском дерби против «Атлетико» (1:2) и на выезде против «Бетиса» (0:1).

Серия из 8 побед подряд

Сделав правильные выводы из последнего поражения, подопечные Моуринью демонстрируют невероятный напор: