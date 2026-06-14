Жозе Моуринью пытается вернуть Сами Хедиру в «Реал»

Тренерские перестановки и громкие новости вокруг мадридского «Реала» уже стали главной темой мировых спортивных изданий. Знаменитый португальский специалист Жозе Моуринью, возвращающийся на «Сантьяго Бернабеу» в качестве спасителя во второй раз, засучив рукава, готовится начать новую эру в «королевском клубе». «Спортс.кз», ссылаясь на авторитетные зарубежные источники, сообщает, что бывшая звезда мадридцев Сами Хедира находится на пороге возвращения в команду. Однако на этот раз немецкий экс-футболист приглашается не для игры на зеленом газоне, а чтобы войти в тренерский штаб Моуринью и стать его правой рукой.

Новая пятерка Жозе Моуринью в Мадриде

Согласно инсайдам известного и надежного испанского издания «АС», Жозе Моуринью, известный по прозвищу «Особенный» (Те Спекиал Оне), уже сформировал группу новых тренеров, с которыми будет работать в Мадриде, и практически определился с их именами. Ожидается, что этот новый штаб будет состоять из пяти крайне надежных и опытных специалистов. Португальский тренер поставил цель обязательно включить в этот состав одного из бывших игроков «Реала», который как свои пять пальцев знает внутреннюю атмосферу клуба, традиции и характер мадридских болельщиков. Изначально на эту роль рассматривалась кандидатура легендарного защитника «королевского клуба» Пепе. Однако бывший португальский защитник не дал четкого ответа на это предложение, косвенно намекнув, что выбор будет сделан в пользу другого кандидата.

С помощью следующей специальной аналитической таблицы вы можете подробно ознакомиться с карьерой Сами Хедиры в «Реале» и планами нового тренерского штаба Жозе Моуринью:

Руководитель тренерского штаба Ассистент, приглашаемый в команду Прежний статус Хедиры в «Реале» Годы его выступлений за клуб Общий состав тренерского штаба Кандидат, рассматривавшийся на эту роль ранее Жозе Моуринью

(Главный тренер) Сами Хедира

(Главный помощник) Опытный бывший немецкий полузащитник 2010 – 2015 годы 5 человек из надежных специалистов Пепе

(Бывший португальский защитник)

Начались активные переговоры с Хедирой

В эти дни Жозе Моуринью ведет очень интенсивные и активные переговоры со своим бывшим подопечным Сами Хедирой. По мнению инсайдеров, бывший полузащитник на сто процентов соответствует профилю специалиста, которого Моуринью ищет для своего нового проекта: современного, обладающего тактическими знаниями и способного найти общий язык с игроками.

Для справки стоит отметить, что Сами Хедира защищал цвета «Реал Мадрида» с 2010 по 2015 год и был одним из ключевых игроков команды именно в эпоху Моуринью. После успешных лет в Испании он перешел в туринский «Ювентус» и официально завершил свою богатую карьеру в 2021 году в немецкой «Герте». Теперь возвращение этого мастера в Мадрид в качестве тренера для достижения новых побед вызывает восторг у местных болельщиков.

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