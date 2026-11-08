Драма 90-й минуты в Бухаре: гол Рустамова принес «Насафу» важную победу

В одном из центральных матчей 27-го тура Суперлиги Узбекистана каршинский клуб «Насаф» на выезде встретился с командой «Бухара». В напряженной борьбе, прошедшей на фоне высокого эмоционального накала, гости одержали волевую победу со счетом 1:0.

Судьба матча решилась благодаря драматическим событиям на последних минутах — удалению капитана хозяев и единственному голу, забитому на последних секундах.

Кульминация игры: удаление на 85-й минуте и решающий удар на 90-й

На протяжении всей встречи обе команды играли организованно в обороне, стараясь минимизировать опасные моменты, но в концовке матча нервы сдали:

Удаление капитана: На 85-й минуте матча капитан «Бухары» Сардор Кулматов получил вторую желтую карточку и был вынужден досрочно покинуть поле (первое предупреждение он получил на 20-й минуте);

Победный гол Рустамова на 90-й минуте: Получив численное преимущество, каршинцы резко усилили давление, и на 90-й минуте полузащитник Ойбек Рустамов точно поразил ворота соперника, принеся «Насафу» ценные три очка.

Протокол матча и составы

Суперлига. 27-й тур «Бухара» — «Насаф» 0:1 Гол: Рустамов, 90. Предупреждения: Кулматов (20), Муртазоев (26), Гуломов (75). Удаление: Кулматов (85, второе предупреждение).

«Бухара»: Хамроев, Мухторов, Тодоров, Кулматов, Мамасиддиков, Эсанов, Раджабов, Йулдошев (Журабеков, 84), Родич (Каюмов, 84), Журабоев (Убайдуллаев, 65), Качавара (Рузиев, 73).

«Насаф»: Нематов, Давронов, Гайбуллаев, Абдуназаров (Отубанджо, 66), Эшмуродов, Рустамов, Гуломов, Мухиддинов, Муртазоев, Шала, Абдухоликов.

Изменения в турнирной таблице

После этой победы в верхней части турнирной таблицы произошли важные изменения: