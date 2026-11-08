Драма 90-й минуты в Бухаре: гол Рустамова принес «Насафу» важную победу
В одном из центральных матчей 27-го тура Суперлиги Узбекистана каршинский клуб «Насаф» на выезде встретился с командой «Бухара». В напряженной борьбе, прошедшей на фоне высокого эмоционального накала, гости одержали волевую победу со счетом 1:0.
Судьба матча решилась благодаря драматическим событиям на последних минутах — удалению капитана хозяев и единственному голу, забитому на последних секундах.
Кульминация игры: удаление на 85-й минуте и решающий удар на 90-й
На протяжении всей встречи обе команды играли организованно в обороне, стараясь минимизировать опасные моменты, но в концовке матча нервы сдали:
Удаление капитана: На 85-й минуте матча капитан «Бухары» Сардор Кулматов получил вторую желтую карточку и был вынужден досрочно покинуть поле (первое предупреждение он получил на 20-й минуте);
Победный гол Рустамова на 90-й минуте: Получив численное преимущество, каршинцы резко усилили давление, и на 90-й минуте полузащитник Ойбек Рустамов точно поразил ворота соперника, принеся «Насафу» ценные три очка.
Протокол матча и составы
Суперлига. 27-й тур
«Бухара» — «Насаф» 0:1
Гол: Рустамов, 90.
Предупреждения: Кулматов (20), Муртазоев (26), Гуломов (75).
Удаление: Кулматов (85, второе предупреждение).
«Бухара»: Хамроев, Мухторов, Тодоров, Кулматов, Мамасиддиков, Эсанов, Раджабов, Йулдошев (Журабеков, 84), Родич (Каюмов, 84), Журабоев (Убайдуллаев, 65), Качавара (Рузиев, 73).
«Насаф»: Нематов, Давронов, Гайбуллаев, Абдуназаров (Отубанджо, 66), Эшмуродов, Рустамов, Гуломов, Мухиддинов, Муртазоев, Шала, Абдухоликов.
Изменения в турнирной таблице
После этой победы в верхней части турнирной таблицы произошли важные изменения:
«Насаф» в пятерке сильнейших: После важной выездной победы, увеличив количество своих очков до 45 «Насаф» поднялся на 5-е место в турнирной таблице;
Положение «Бухары»: «Бухара», упустившая очки на последних секундах на своем поле, осталась на 7-й строчке с 42 очками.
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