Драма 90-й минуты в Бухаре: гол Рустамова принес «Насафу» важную победу

·41·Спорт
Драма 90-й минуты в Бухаре: гол Рустамова принес «Насафу» важную победу

В одном из центральных матчей 27-го тура Суперлиги Узбекистана каршинский клуб «Насаф» на выезде встретился с командой «Бухара». В напряженной борьбе, прошедшей на фоне высокого эмоционального накала, гости одержали волевую победу со счетом 1:0.

Судьба матча решилась благодаря драматическим событиям на последних минутах — удалению капитана хозяев и единственному голу, забитому на последних секундах.

Кульминация игры: удаление на 85-й минуте и решающий удар на 90-й

На протяжении всей встречи обе команды играли организованно в обороне, стараясь минимизировать опасные моменты, но в концовке матча нервы сдали:

  • Удаление капитана: На 85-й минуте матча капитан «Бухары» Сардор Кулматов получил вторую желтую карточку и был вынужден досрочно покинуть поле (первое предупреждение он получил на 20-й минуте);

  • Победный гол Рустамова на 90-й минуте: Получив численное преимущество, каршинцы резко усилили давление, и на 90-й минуте полузащитник Ойбек Рустамов точно поразил ворота соперника, принеся «Насафу» ценные три очка.

Протокол матча и составы

  • Суперлига. 27-й тур

    «Бухара» — «Насаф» 0:1

    Гол: Рустамов, 90.

    Предупреждения: Кулматов (20), Муртазоев (26), Гуломов (75).

    Удаление: Кулматов (85, второе предупреждение).

  • «Бухара»: Хамроев, Мухторов, Тодоров, Кулматов, Мамасиддиков, Эсанов, Раджабов, Йулдошев (Журабеков, 84), Родич (Каюмов, 84), Журабоев (Убайдуллаев, 65), Качавара (Рузиев, 73).

  • «Насаф»: Нематов, Давронов, Гайбуллаев, Абдуназаров (Отубанджо, 66), Эшмуродов, Рустамов, Гуломов, Мухиддинов, Муртазоев, Шала, Абдухоликов.

Изменения в турнирной таблице

После этой победы в верхней части турнирной таблицы произошли важные изменения:

  • «Насаф» в пятерке сильнейших: После важной выездной победы, увеличив количество своих очков до 45 «Насаф» поднялся на 5-е место в турнирной таблице;

  • Положение «Бухары»: «Бухара», упустившая очки на последних секундах на своем поле, осталась на 7-й строчке с 42 очками.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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