«Это очень болезненно»: Мареска объяснил причину третьего поражения «Сити» подряд

В рамках 10-го тура Английской Премьер-лиги, уступив на выезде «Ноттингем Форест» со счетом 1:3, главный тренер «Манчестер Сити» Энцо Мареска поделился своими мыслями после матча.

Согласно заявлению, опубликованному на официальном сайте «горожан», итальянский специалист назвал эту неожиданную неудачу на поле соперника болезненным ударом и подчеркнул, что грубые ошибки в обороне не остаются безнаказанными.

Данная встреча стала для «Манчестер Сити» третьим неудачным результатом подряд в рамках АПЛ.

«Ошибся — будешь наказан»: главные претензии Марески

Наставник «Сити» объяснил, что, несмотря на контроль игры со стороны его команды, итоговый результат оказался отрицательным:

Контроль оказался бесполезным: «Это очень болезненный результат. Большую часть матча инициатива была на нашей стороне, мы владели мячом. Но АПЛ — это такая лига, где если ты не используешь свои шансы и допускаешь ошибки в обороне, тебя всегда сурово наказывают»;

Высокая самоотдача соперника: Мареска дал отдельную оценку игре хозяев: «“Ноттингем Форест” отлично оборонялся, проявил огромную самоотдачу на поле и максимально эффективно использовал свои моменты».

Тяжелый урок перед международной паузой

Поражение накануне сбора национальных команд не могло не повлиять на атмосферу внутри клуба:

Серьезный анализ во время перерыва: «Уходить на международную паузу с таким настроением тяжело, это оставляет горький осадок. Это наше первое поражение в турнире, и оно должно стать для нас очень важным уроком»;

Задача вернуться на победный путь: Специалист отметил, что в течение двухнедельного перерыва тренерский штаб тщательно изучит допущенные ошибки, и команда должна восстановить силы, чтобы вернуться к победной серии.

Хроника матча и детали голов

Встреча, состоявшаяся вечером 7 ноября, началась со стремительных атак хозяев: