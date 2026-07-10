Новая эра Барселоны и Испании: Пау Кубарси выходит из тени Ламина Ямаля

Успешное выступление сборной Испании на чемпионате мира 2026 года вновь привлекло внимание к молодым талантам. Хотя основное внимание приковано к Ламину Ямалю, защитник «Барселоны» Пау Кубарси демонстрирует на турнире в Северной Америке более стабильную и впечатляющую игру, чем его сверстник. 19-летний защитник сейчас рассматривается как главный претендент на звание лучшего молодого игрока не только своей команды, но и всего чемпионата. Об этом сообщает Goal.com.

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик не скрывает своего восхищения зрелостью молодого защитника на поле. По мнению немецкого специалиста, Кубарси защищается гораздо более осмысленно и уверенно для своего возраста. Тренер ставит его в один ряд с другой звездой команды Ламином Ямалем и отмечает, что клуб счастлив обладать таким талантом. Как пишет издание Goal.com, Кубарси в настоящее время признан одним из самых одаренных подростков в мировом футболе.

Надежность и стабильность в обороне

Сборная Испании дошла до четвертьфинала чемпионата мира, не пропустив ни одного гола. В этом результате вклад Пау Кубарси неоценим. Несмотря на то, что Ламин Ямаль по ходу турнира сталкивался с проблемами из-за травм, Кубарси в каждом матче выделялся своим хладнокровием и игрой высокого уровня. Его видение поля и мастерство паса служат важным фундаментом для организации атак сборной Испании.

Интересно, что Луис де ла Фуэнте не включил его в заявку на Евро-2024. Тогда тренер объяснял это решение не возрастом футболиста, а наличием в составе более опытных центральных защитников. Однако со временем Кубарси доказал, что по своему уровню он превзошел не только сверстников, но и многих опытных коллег. Сейчас трудно представить оборонительную линию Испании без него.

Командная работа и звездный состав

Успех Испании в Северной Америке зависит не только от одного игрока. Микель Оярсабаль прессингует в передней линии, а Родри остается непревзойденным в разрушении атак соперника в полузащите. Также Марк Кукурелья, недавно перешедший в «Реал Мадрид» за 60 миллионов евро, и уверенно действующий в воротах Унаи Симон вносят достойный вклад в «сухую» серию команды.

Тем не менее, игра Пау Кубарси особо отмечается экспертами. Его тандем с 32-летним Эмериком Ляпортом и взаимопонимание с крайними защитниками, такими как Педро Порро, сделали оборону Испании сильнейшей линией на турнире. Если Испания завоюет главный трофей, для Кубарси это, несомненно, станет крупнейшим поворотным моментом в карьере.