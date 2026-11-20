Премьер-лига утвердила даты сезона 2027/2028: когда начнется чемпионат?
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- Английская Премьер-лига утвердила, что сезон 2027/2028 начнется 13 августа 2027 года и завершится 21 мая 2028 года.
- Новый календарь предусматривает 75-дневный летний отдых для физического восстановления футболистов, а также перерыв в матчах не менее 60 часов в период праздников Рождества и Нового года.
- В течение чемпионата запланировано в общей сложности 33 выходных дня и 5 туров, проводимых в середине недели.
Английская Премьер-лига утвердила официальный календарь сезона 2027/2028. Новый чемпионат стартует 13 августа, а матчи последнего тура пройдут 21 мая 2028 года. При составлении календаря учитывались такие факторы, как отдых футболистов, плотность матчей в период зимних праздников и международные соревнования.
Согласно информации, опубликованной на официальном сайте Премьер-лиги, чемпионат 2027/2028 начнется в пятницу, 13 августа 2027 года. Заключительный тур сезона состоится 21 мая 2028 года.
Как обычно, все матчи последнего тура чемпионата начнутся одновременно. Это служит созданию равных условий для команд в борьбе за чемпионство, путевки в еврокубки и другие важные места в турнирной таблице на решающем этапе сезона.
Возможность 75-дневного отдыха для футболистов
Одним из важных аспектов нового календаря является предоставление футболистам полноценного 75-дневного отдыха после завершения сезона 2026/2027.
Руководство Премьер-лиги уделило внимание созданию необходимых условий для физического восстановления игроков за счет сохранения межсезонной паузы. Это особенно важно для футболистов, которые в течение одного сезона принимают участие во множестве матчей национального чемпионата, кубковых соревнований, европейских турниров и игр за сборные.
Также сезон Премьер-лиги 2027/2028 завершится за неделю до финального матча Лиги чемпионов УЕФА. Это один из моментов, который был учтен при планировании в связи с календарем европейских соревнований.
33 выходных дня и 5 туров в середине недели
В календаре чемпионата 2027/2028 запланированы 33 тура, приходящихся на выходные дни, и 5 туров, которые пройдут в середине недели.
Такой календарь направлен на распределение игровой нагрузки клубов в течение сезона и улучшение возможностей планирования для команд, участвующих в различных соревнованиях.
Клубы Премьер-лиги могут одновременно выступать в национальном чемпионате, Кубке Англии, Кубке лиги и европейских турнирах. По этой причине время между турами, возможности для восстановления и плотность матчей напрямую влияют на состояние футболистов.
Перерыв не менее 60 часов в период Рождества и Нового года
В календаре нового сезона Премьер-лига также уделила особое внимание времени между матчами в период зимних праздников.
В период рождественских и новогодних праздников перерыв между двумя турами составит не менее 60 часов. Это решение было принято с целью выделения большего времени на физическое восстановление футболистов и снижения плотности матчей в зимний период.
В английском футболе праздничный период обычно считается одним из самых насыщенных этапов чемпионата. Проведение нескольких матчей за короткий промежуток времени создает серьезную физическую нагрузку для клубов. В новом календаре предусмотрено создание условий для восстановления игроков за счет того, что перерыв между турами не будет сокращаться ниже установленной нормы.
Таким образом, сезон Английской Премьер-лиги 2027/2028 начнется 13 августа и завершится 21 мая 2028 года. Новый календарь не только определил основные даты чемпионата, но и включил в себя меры, направленные на управление отдыхом футболистов и плотностью матчей в течение сезона.
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