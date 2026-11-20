Английская Премьер-лига утвердила официальный календарь сезона 2027/2028. Новый чемпионат стартует 13 августа, а матчи последнего тура пройдут 21 мая 2028 года. При составлении календаря учитывались такие факторы, как отдых футболистов, плотность матчей в период зимних праздников и международные соревнования.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте Премьер-лиги, чемпионат 2027/2028 начнется в пятницу, 13 августа 2027 года. Заключительный тур сезона состоится 21 мая 2028 года.

Как обычно, все матчи последнего тура чемпионата начнутся одновременно. Это служит созданию равных условий для команд в борьбе за чемпионство, путевки в еврокубки и другие важные места в турнирной таблице на решающем этапе сезона.

Возможность 75-дневного отдыха для футболистов

Одним из важных аспектов нового календаря является предоставление футболистам полноценного 75-дневного отдыха после завершения сезона 2026/2027.

Руководство Премьер-лиги уделило внимание созданию необходимых условий для физического восстановления игроков за счет сохранения межсезонной паузы. Это особенно важно для футболистов, которые в течение одного сезона принимают участие во множестве матчей национального чемпионата, кубковых соревнований, европейских турниров и игр за сборные.

Также сезон Премьер-лиги 2027/2028 завершится за неделю до финального матча Лиги чемпионов УЕФА. Это один из моментов, который был учтен при планировании в связи с календарем европейских соревнований.

33 выходных дня и 5 туров в середине недели

В календаре чемпионата 2027/2028 запланированы 33 тура, приходящихся на выходные дни, и 5 туров, которые пройдут в середине недели.

Такой календарь направлен на распределение игровой нагрузки клубов в течение сезона и улучшение возможностей планирования для команд, участвующих в различных соревнованиях.

Клубы Премьер-лиги могут одновременно выступать в национальном чемпионате, Кубке Англии, Кубке лиги и европейских турнирах. По этой причине время между турами, возможности для восстановления и плотность матчей напрямую влияют на состояние футболистов.

Перерыв не менее 60 часов в период Рождества и Нового года

В календаре нового сезона Премьер-лига также уделила особое внимание времени между матчами в период зимних праздников.

В период рождественских и новогодних праздников перерыв между двумя турами составит не менее 60 часов. Это решение было принято с целью выделения большего времени на физическое восстановление футболистов и снижения плотности матчей в зимний период.

В английском футболе праздничный период обычно считается одним из самых насыщенных этапов чемпионата. Проведение нескольких матчей за короткий промежуток времени создает серьезную физическую нагрузку для клубов. В новом календаре предусмотрено создание условий для восстановления игроков за счет того, что перерыв между турами не будет сокращаться ниже установленной нормы.

Таким образом, сезон Английской Премьер-лиги 2027/2028 начнется 13 августа и завершится 21 мая 2028 года. Новый календарь не только определил основные даты чемпионата, но и включил в себя меры, направленные на управление отдыхом футболистов и плотностью матчей в течение сезона.