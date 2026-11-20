Впервые за свою карьеру в НХЛ безголевая серия Александра Овечкина достигла 15 матчей. 41-летний нападающий «Вашингтон Кэпиталз» не смог забить в очередной встрече, однако помог своей команде результативной передачей. Этот результат стал личным антирекордом российского хоккеиста за всю его профессиональную карьеру.

В рамках регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Баффало Сейбрз» со счетом 3:6. Несмотря на то, что в этом матче Александр Овечкин отметился одной голевой передачей, поразить ворота соперника ему не удалось.

Таким образом, безголевая серия знаменитого форварда достигла 15 матчей подряд. По данным пресс-службы НХЛ, это самая продолжительная «сухая» серия Овечкина за все время его выступлений в лиге.

Когда Овечкин забивал в последний раз?

В последний раз 41-летний хоккеист забивал 11 октября в матче против «Сиэтла». Но и в той встрече «Вашингтон» проиграл со счетом 3:5.