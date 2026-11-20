Александр Овечкин не забивает уже 15 матчей: российский хоккеист установил антирекорд
Впервые за свою карьеру в НХЛ безголевая серия Александра Овечкина достигла 15 матчей. 41-летний нападающий «Вашингтон Кэпиталз» не смог забить в очередной встрече, однако помог своей команде результативной передачей. Этот результат стал личным антирекордом российского хоккеиста за всю его профессиональную карьеру.
В рамках регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Баффало Сейбрз» со счетом 3:6. Несмотря на то, что в этом матче Александр Овечкин отметился одной голевой передачей, поразить ворота соперника ему не удалось.
Таким образом, безголевая серия знаменитого форварда достигла 15 матчей подряд. По данным пресс-службы НХЛ, это самая продолжительная «сухая» серия Овечкина за все время его выступлений в лиге.
Когда Овечкин забивал в последний раз?
В последний раз 41-летний хоккеист забивал 11 октября в матче против «Сиэтла». Но и в той встрече «Вашингтон» проиграл со счетом 3:5.
С тех пор Овечкин не смог забросить шайбу в 15 матчах, в которых принимал участие. Все это время он продолжал помогать команде голевыми передачами, но не смог воспользоваться возможностью увеличить свой личный счет заброшенных шайб.
Статистика Овечкина, проводящего свой 22-й сезон в НХЛ, на данный момент составляет 6 очков. На его счету 1 гол и 5 результативных передач.
Историческое соперничество Овечкина и Гретцки
Несмотря на безголевую серию, Александр Овечкин остается одним из самых результативных хоккеистов в истории НХЛ. Если учитывать матчи плей-офф Кубка Стэнли, он находится совсем рядом с Уэйном Гретцки по количеству заброшенных шайб.
Статистика голов в истории НХЛ:
Уэйн Гретцки, канадский хоккеист — 1016 голов;
Александр Овечкин, российский хоккеист — 1007 голов (регулярный чемпионат и плей-офф).
В регулярных чемпионатах Овечкин забил 930 голов. С учетом шайб в плей-офф его общий результат достиг 1007.
Этот показатель еще больше приблизил российского хоккеиста к историческому результату Гретцки. Однако из-за безголевой серии в текущем сезоне и возраста Овечкина его дальнейшие результаты вызывают особый интерес у хоккейных болельщиков.
Станет ли этот сезон для Овечкина последним в НХЛ?
Согласно имеющейся информации, этот сезон станет для российского нападающего последним в НХЛ. Если это так, то вопрос о том, насколько близко Овечкин сможет подобраться к рекорду Гретцки по общему количеству голов на финальном этапе своей карьеры, становится одной из самых обсуждаемых тем в хоккейном мире.
Для Овечкина, который не может забить уже 15 матчей, предстоящие игры будут важны не только с точки зрения командного результата, но и с точки зрения личных исторических показателей. То, когда он прервет свою безголевую серию и каких результатов добьется в своем последнем сезоне, остается в центре внимания болельщиков.
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