Индийская актриса Приянка Чопра поделилась на своей странице в социальных сетях трогательным видео с участием четырехлетней дочери Малти Мари. На нем запечатлено, как маленькая Малти, сидя на коленях у матери, с приятной интонацией произносит «Гаятри-мантру».

На видео девочка сидит на коленях у мамы перед домашним алтарем и наизусть читает древнюю индийскую молитву. То, как она произносит слова и напевает молитву в своей неповторимой манере, растрогало даже саму Приянку. Восхищенная выступлением дочери, актриса не скрывает своего восторга, говоря ей: «Очень красиво!»