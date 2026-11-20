Четырехлетняя дочь Приянки Чопры покорила сердца поклонников, прочитав индийскую молитву! (видео)
Индийская актриса Приянка Чопра поделилась на своей странице в социальных сетях трогательным видео с участием четырехлетней дочери Малти Мари. На нем запечатлено, как маленькая Малти, сидя на коленях у матери, с приятной интонацией произносит «Гаятри-мантру».
На видео девочка сидит на коленях у мамы перед домашним алтарем и наизусть читает древнюю индийскую молитву. То, как она произносит слова и напевает молитву в своей неповторимой манере, растрогало даже саму Приянку. Восхищенная выступлением дочери, актриса не скрывает своего восторга, говоря ей: «Очень красиво!»
Вместе с этим видео Приянка Чопра также показала некоторые моменты из выходных, проведенных с семьей. Через эти кадры актриса продемонстрировала, что, воспитывая дочь Малти в семье, где переплетаются разные культуры, она также прививает ей традиции и духовные ценности индийского народа.
То, с какой любовью девочка читает молитву, произвело теплое впечатление на пользователей социальных сетей. Особенно многих привлекли эти искренние моменты, проведенные с мамой перед алтарем.
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