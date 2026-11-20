Первый матч юношеской сборной Узбекистана на чемпионате мира, проходящем в столице Катара Дохе, завершился неудачно. Несмотря на то, что подопечным Сергея Чигодаева удалось сравнять счет в противостоянии с Кот-д'Ивуаром, пропущенный на последних минутах гол привел к поражению со счетом 1:2.

Юноши из Узбекистана сравняли счет, но не смогли удержать ничью

Встреча началась успешно для африканских футболистов. Сборная Кот-д'Ивуара открыла счет на 7-й минуте благодаря голу Яо, установив свое преимущество.

После этого узбекистанские футболисты предприняли попытки сравнять счет. В начале второго тайма наша команда воспользовалась своим шансом: на 51-й минуте Мухаммад Хакимов поразил ворота соперника, сделав счет 1:1.

После этого гола борьба в матче стала еще более напряженной. Обе команды стремились вырвать победу. Однако решающий момент встречи наступил на 88-й минуте: гол, забитый Диаррассубой, принес победу Кот-д'Ивуару.

Таким образом, юношеская сборная Узбекистана уступила в своем первом матче на чемпионате мира со счетом 1:2.

В следующем туре Узбекистан ждет важный матч с Ямайкой

Следующая встреча группового этапа для подопечных Сергея Чигодаева состоится 23 ноября. В ней наши юноши выйдут на поле против сборной Ямайки.

Этот матч станет для нашей команды возможностью заработать первые очки на турнире.

Чемпионат мира У-17. 1-й тур

Кот-д'Ивуар – Узбекистан 2:1

Голы: Яо, 7 (1:0), Мухаммад Хакимов, 51 (1:1), Диаррассуба, 88 (2:1).

Узбекистан: Шомуродов, Рахимов, Хакимов, Эркинов, Равшанов, Алиев, Муродов (Маматов, 74), Садиржонов (Абдураимов, 46), Анваров, Уктамбоев (Абдунабиев, 46; Рузибоев, 83), Равшанбеков (Тохиров, 70).

Следующий матч: 23 ноября. Узбекистан – Ямайка.