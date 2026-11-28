«Он замечательный человек. Криштиану Роналду не такой, каким его многие считают. Он был одним из нас, хороший парень. Мы всегда сидели вместе в задней части автобуса и постоянно болтали. Кроме того, он большой шутник!

Даже сейчас я иногда вижу его, он все тот же. Для меня он настоящая легенда. Роналду — один из лучших футболистов, которых когда-либо видела эта планета. Мы должны уважать его больше. Криштиану заслуживает полного уважения! Он всегда приходил на тренировку раньше всех, а уходил последним», — сказал Уэсли Снейдер.