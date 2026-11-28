«Он не такой человек, как многие думают»: Снейдер вспомнил воспоминания о Роналду в «Реале»
Бывший полузащитник мадридского «Реала» и сборной Нидерландов Уэсли Снейдер поделился теплыми воспоминаниями о временах, когда он играл вместе с португальской звездой Криштиану Роналду. Об этом сообщает издание Те Тучлине.
«Мы сидели вместе в задней части автобуса, он большой шутник»
Бывший нидерландский футболист подчеркнул, что некоторые представления о Роналду, сложившиеся у общественности, не соответствуют действительности, особо отметив его скромность и трудолюбие:
«Он замечательный человек. Криштиану Роналду не такой, каким его многие считают. Он был одним из нас, хороший парень. Мы всегда сидели вместе в задней части автобуса и постоянно болтали. Кроме того, он большой шутник!
Даже сейчас я иногда вижу его, он все тот же. Для меня он настоящая легенда. Роналду — один из лучших футболистов, которых когда-либо видела эта планета. Мы должны уважать его больше. Криштиану заслуживает полного уважения! Он всегда приходил на тренировку раньше всех, а уходил последним», — сказал Уэсли Снейдер.
Воспоминания и детали сотрудничества
Показатели
Данные
Футболист, давший комментарий
Уэсли Снейдер (бывший полузащитник «Реал Мадрида» и сборной Нидерландов)
Звезда, о которой идет речь
Криштиану Роналду
Период совместной игры
Сезон 2009/10, в составе мадридского «Реала»
Аспекты, отмеченные Снейдером
Шутливый и искренний человек, профессионал, который приходил на тренировки раньше всех и уходил позже всех
Источник
Те Тучлине
Как вы считаете, насколько такой высокий профессионализм и трудолюбие Криштиану Роналду служат важным примером для молодого поколения футболистов?
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