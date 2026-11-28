В швейцарской Женеве продолжаются напряженные поединки за шахматную корону ФИДЭ. В четвертой партии между узбекским гроссмейстером Жавохиром Синдоровым и действующим чемпионом мира, индийцем Гукешем Доммараджу, стороны вновь разошлись миром.

Троекратное повторение на 34-м ходу и сохранение равновесия

В этом противостоянии действующий чемпион Гукеш Доммараджу играл белыми, а наш соотечественник Жавохир Синдоров — черными. В партии, прошедшей в атмосфере осторожности и высокой точности, на 34-м ходу было зафиксировано троекратное повторение позиции, что привело к ничейному результату.

Таким образом, после четырех сыгранных партий общий счет в матче за звание чемпиона мира сравнялся и составляет 2:2.