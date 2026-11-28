Битва за шахматную корону: Жавохир Синдоров и Гукеш сыграли вничью и в четвертой партии
В швейцарской Женеве продолжаются напряженные поединки за шахматную корону ФИДЭ. В четвертой партии между узбекским гроссмейстером Жавохиром Синдоровым и действующим чемпионом мира, индийцем Гукешем Доммараджу, стороны вновь разошлись миром.
Троекратное повторение на 34-м ходу и сохранение равновесия
В этом противостоянии действующий чемпион Гукеш Доммараджу играл белыми, а наш соотечественник Жавохир Синдоров — черными. В партии, прошедшей в атмосфере осторожности и высокой точности, на 34-м ходу было зафиксировано троекратное повторение позиции, что привело к ничейному результату.
Таким образом, после четырех сыгранных партий общий счет в матче за звание чемпиона мира сравнялся и составляет 2:2.
Протокол встречи и детали следующей партии
Показатели
Официальные данные
Соревнование и место
Чемпионат мира ФИДЭ — Женева, Швейцария
Участники
Жавохир Синдоров (Узбекистан) — Гукеш Доммараджу (Индия)
Цвета фигур в 4-й партии
Гукеш (белые) — Синдоров (черные)
Результат 4-й партии
0,5 : 0,5 (ничья из-за троекратного повторения позиции на 34-м ходу)
Общий счет
2 : 2 (после 4 партий)
Следующая 5-я партия
Завтра, 29 ноября, воскресенье, начнется в 19:00 по ташкентскому времени
Как вы считаете, сможет ли Жавохир Синдоров воспользоваться преимуществом белых фигур и выйти вперед в пятой партии, которая начнется завтра в 19:00 по ташкентскому времени?
Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этой новостью с близкими, которые следят за борьбой гордости узбекского шахматного спорта Жавохира Синдорова за мировую корону!
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