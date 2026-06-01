Falcon 9 успешно приземлилась на платформу А Шортфалл оф Гравитас

·33·Технологии
Falcon 9 успешно приземлилась на платформу А Шортфалл оф Гравитас
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Автор страницы ДжеррйПикеФото опубликовал высококачественные видео, снятые с дрона. На них запечатлена первая ступень ракеты Falcon 9 после успешной посадки на палубу беспилотной платформы А Шортфалл оф Гравитас. Видео загружены в высоком разрешении с частотой 60 кадров в секунду, на них видно, как платформу буксируют через Атлантический океан в порт Канаверал, штат Флорида. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Первая ступень Falcon 9 (Б1085) совершила свой 16-й полет в рамках миссии Starlink 10-53. Ракета стартовала 29 мая с площадки СЛК-40 на мысе Канаверал и вывела на орбиту 29 спутников Starlink в2 Mini. Примерно через 8,5 минут после старта ступень успешно приземлилась на платформу в Атлантическом океане.

На сегодняшний день морская беспилотная платформа А Шортфалл оф Гравитас (АСОГ) приняла более 150 успешных посадок ракет Falcon 9. SpaceX продолжает активно использовать технологии многоразового использования при запуске спутников Starlink. После возвращения в порт ускоритель отправляется на подготовку к следующему полету.

Ранее сообщалось, что SpaceX установила новый рекорд: 31 мая с космодрома Ванденберг был осуществлен 50-й в текущем году запуск спутников Starlink. В настоящее время компания выполняет спутниковые миссии в среднем раз в три дня.

SpaceXFalcon 9StarlinkElon MuskТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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