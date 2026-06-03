Honor 600 Виталитй Эдитион: смартфон с яркостью 8000 нит и аккумулятором на 7000 мАч

·73·Технологии
Honor 600 Виталитй Эдитион: смартфон с яркостью 8000 нит и аккумулятором на 7000 мАч

Компания Honor выпустила на китайский рынок свой новый смартфон Honor 600 Виталитй Эдитион (также известный как Ёут Эдитион). После глобального дебюта устройство было представлено в Китае с обновленным дизайном и несколькими конфигурациями памяти. Покупатели могут выбрать варианты с 8 или 12 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ встроенной памяти. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Главной особенностью смартфона является его 6,57-дюймовый АМОЛЭД-дисплей с разрешением 2728кс1264 пикселя и рекордной пиковой яркостью 8000 нит. Также внедрена технология ШИМ-затемнения с частотой 3840 Гц для снижения нагрузки на глаза. Устройство работает на базе процессора Snapdragon 7 Ген 4 и графического чипа Адрено 722.

Что касается камер, Honor 600 Виталитй Эдитион оснащен основным датчиком на 50 МП с системой оптической стабилизации (ОИС) и широкоугольной камерой на 12 МП с функцией макросъемки. Для любителей селфи предусмотрена фронтальная камера разрешением 50 МП. В качестве программного обеспечения установлена оболочка МагикОС 10 на базе Android 16.

Автономность устройства обеспечивает емкий аккумулятор на 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт. Корпус смартфона защищен от воды и пыли по стандартам ИП68, ИП69 и ИП69К, что делает его устойчивым к работе в экстремальных условиях.

HonorСмартфонТехнологииAndroid 16Snapdragon
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Xiaomi представила недорогой пауэрбанк с индикацией состояния батареиСегодня, 08:52Starlink начал борьбу с мошенниками: терминалы отключаются по всему мируСегодня, 08:28Потрясающие снимки из космоса: космонавты облетели Землю четыре разаСегодня, 07:53Четыре камеры по 50 МП и батарея на 6500 мА·ч: представлен Моторола Эдге 70 Pro+Сегодня, 07:25Пользователи iPhone остались без уведомлений в мессенджере MaxСегодня, 07:22
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Honor 600 Супер Эдитион и Honor 600 Pro раскрыты до официальной презентации
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Смартфон Xiaomi Air отменен: камера 200 Мп и ультратонкий корпус
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом