Honor 600 Виталитй Эдитион: смартфон с яркостью 8000 нит и аккумулятором на 7000 мАч

Компания Honor выпустила на китайский рынок свой новый смартфон Honor 600 Виталитй Эдитион (также известный как Ёут Эдитион). После глобального дебюта устройство было представлено в Китае с обновленным дизайном и несколькими конфигурациями памяти. Покупатели могут выбрать варианты с 8 или 12 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ встроенной памяти. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Главной особенностью смартфона является его 6,57-дюймовый АМОЛЭД-дисплей с разрешением 2728кс1264 пикселя и рекордной пиковой яркостью 8000 нит. Также внедрена технология ШИМ-затемнения с частотой 3840 Гц для снижения нагрузки на глаза. Устройство работает на базе процессора Snapdragon 7 Ген 4 и графического чипа Адрено 722.

Что касается камер, Honor 600 Виталитй Эдитион оснащен основным датчиком на 50 МП с системой оптической стабилизации (ОИС) и широкоугольной камерой на 12 МП с функцией макросъемки. Для любителей селфи предусмотрена фронтальная камера разрешением 50 МП. В качестве программного обеспечения установлена оболочка МагикОС 10 на базе Android 16.

Автономность устройства обеспечивает емкий аккумулятор на 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт. Корпус смартфона защищен от воды и пыли по стандартам ИП68, ИП69 и ИП69К, что делает его устойчивым к работе в экстремальных условиях.